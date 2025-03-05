Carreta carregada com cimento tomba e interdita rodovia em Colatina

Segundo apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Noroeste, que esteve no local e conversou com Vanderson de Jesus Lana Ferreira, motorista da carreta, ele relatou que vinha de Ipatinga, em Minas Gerais, com destino a São Mateus, no Norte capixaba. O condutor disse que chovia no momento do acidente e que havia óleo na pista. Ele detalhou que a combinação de pista molhada e óleo fez com que os pneus perdessem aderência, resultando na perda do controle do veículo e no tombamento da carreta. A rodovia, que chegou a ficar totalmente bloqueada, fluía em meia pista até a publicação desta matéria.