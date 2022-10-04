Cadela morre após comer petisco; polícia investiga mais 2 casos no ES

"A Bassar Pet Food esclarece que adquiriu em fevereiro de 2022 propilenoglicol da Tecno Clean Industrial, empresa pertencente ao grupo econômico Fricon, sediado em Contagem (MG). Exames realizados pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) apontam que o produto estava contaminado com etilenoglicol, substância nociva à saúde. A Tecno Clean não era fornecedora da matéria-prima, mas no início de 2022, quando houve falta do insumo no mercado, a Bassar comprou o produto daquela empresa.

A Bassar Pet Food reforça que o etilenoglicol não faz parte de nenhuma etapa da sua cadeia de produção. O etilenoglicol é um composto químico e tóxico que pode ser letal se ingerido por cães e humanos.

A empresa reitera que, desde o surgimento da primeira queixa de intoxicação de um pet, tem realizado todos os esforços e colaborado com as autoridades para a elucidação do caso. Além disso, tomou as seguintes medidas:

- Fechou voluntariamente a fábrica e contratou uma empresa independente para realizar uma profunda auditoria em seu processo de produção e maquinários e de todas as matérias-primas que compõem seus produtos finais

- Realizou o recolhimento de todos os produtos fabricados a partir de fevereiro de 2022, conforme orientação do órgão regulador, o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

- Notificou os distribuidores para a retirada imediata dos itens das lojas. Os produtos estão armazenados em local seguro até o fim das investigações.

Em caso de dúvidas sobre o recall ou sobre nossos produtos, os consumidores podem entrar em contato com nosso SAC pelo e-mail [email protected]"