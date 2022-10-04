Iema e Bombeiros tentam apagar fogo pelo 12° dia no Parque Paulo César Vinha

Equipes do Iema e também dos bombeiros trabalham diariamente no combate ao fogo desde o início do incêndio Crédito: Vitor Jubini

A estimativa do gerente do Iema, Rodolpho Torezani, é que 40% do parque estadual tenha sido consumido pelo incêndio, que começou na manhã do dia 22 de setembro. No dia seguinte, o fogo foi controlado, mas continuou exigindo trabalho das equipes.

600 hectares É a parte já consumida pelo fogo. O parque tem extensão total de 1.500 hectares

Nesta terça-feira (4), o Iema detalhou que ainda há pontos de turfa na região norte do parque que emitem fumaça. Diariamente, o instituto monitora a área de vegetação queimada com o auxílio de um drone. As imagens servem para entender qual é parte demanda mais atenção, guiando o trabalho das equipes.

Incêndio no Parque Paulo César Vinha, em Guarapari, em registro nesta terça (4) Crédito: Marcelo Nascimento | Iema

A região que emite fumaça tem sido encharcada com a utilização de caminhão-pipa e água bombeada de pequenas lagoas do parque.

Equipe do Iema está no local desde o dia 22 de setembro Crédito: Vitor Jubini

Um obstáculo enfrentado pelas equipes do Iema e do Corpo de Bombeiros desde o dia em que o fogo começou a consumir o parque é a falta ou baixo volume de chuva. Apesar do registro de chuva em boa parte da Grande Vitória, quem trabalha para apagar o fogo relata que os dias não têm sido favoráveis para a extinção das chamas. Na madrugada desta terça (4), foram apenas 3 milímetros de chuva na região do parque.

IMAGENS DE SATÉLITE MOSTRAM DESTRUIÇÃO DO PARQUE