BR 447 entre Viana e Vila Velha vai atrasar mais um ano para ficar pronta

Expectativa era que a obra fosse concluída em dezembro do ano passado, mas desapropriações atrasaram o cronograma, segundo o Ministério dos Transportes

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:26

Acesso para a BR 447 próximo à BR 262, em Viana Crédito: Fernando Madeira

Prevista para ser entregue em dezembro do ano passado, a conclusão das obras da BR 447, que liga a BR 262, em Viana, até o Porto de Capuaba, em Vila Velha, sofreu mais um atraso. Agora, a rodovia só deve ficar pronta em dezembro deste ano. A nova estimativa foi dada pelo Ministério dos Transportes à reportagem de A Gazeta, nesta sexta-feira (23).

A pasta informa que o atraso decorre de pendências relacionadas a desapropriações e interferências na área, uma vez que a nova rodovia passa por trechos residenciais na altura do bairro Campina Grande, em Cariacica, como é possível ver na imagem abaixo:

Para a BR 447 ser construída, foi necessário desapropriar áreas residenciais Crédito: Reprodução Google Maps

Até maio de 2025, 75% da obra havia sido concluída. Agora, são 81,55% de execução. O projeto prevê a implantação de 4,33 quilômetros de pista dupla, vias marginais e construção de cinco obras especiais, como viadutos. O investimento total é de R$ 181 milhões.

Em janeiro de 2024, o ministro dos Transportes, Renan Filho, listou a via no Espírito Santo entre os 60 projetos previstos para serem entregues ou iniciados naquele ano, no segmento rodoviário.

A entrega da rodovia chegou a ser anunciada para 2023, mas o governo federal só havia liberado 1,2 quilômetro de vias laterais até julho daquele ano, no trecho que liga os bairros São Francisco e Vila Betânia, nos municípios de Cariacica e Viana, respectivamente.

A BR 447 criará uma ligação direta entre a BR 262 e o Cais de Capuaba. O trecho vai até a Rodovia Leste-Oeste. Com a conclusão das obras, o acesso ao porto será facilitado, tanto pela diminuição do tempo de viagem quanto pela segregação entre o tráfego pesado e o urbano.

