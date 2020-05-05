Beneficiários do auxílio de R$ 600 aguardam saque em quadra no ES

Filas e aglomerações em busca do auxílio emergencial de R$ 600, a cena se repete nas imediações de agências bancárias por todo o país. Esse tipo de movimentação é o contrário do que é pedido pelas autoridades de saúde, já que o afastamento social é a principal medida para conter o avanço do novo coronavírus. Pensando nisso, em Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, os beneficiários do chamado coronavaucher estão aguardando para receber o auxílio de forma diferente.
Eles foram colocados em uma quadra ao lado da rodoviária, no Centro do município, para aguardar atendimento. No local, todos ficam sentados em cadeiras e afastados com o uso de máscaras.
De acordo com a prefeitura, a ação começou nesta segunda-feira (4). A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com a Caixa Econômica.No primeiro dia de funcionamento 400 pessoas passaram pelo espaço.
Essa iniciativa é pensando no conforto da população e também na redução da fila no entorno do banco. Além disso, o mais importante nesse momento, o cumprimento das medidas de segurança ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, explicou Welder Zamprogno Ribeiro, secretário municipal de assistência social.
Beneficiários do auxílio de 600 reais aguardam saque em quadra no ES
Ainda de acordo com o secretário, equipes da saúde do município e da agência bancária aprovaram as medidas e estão apoiando a logística da operação.
Quando chegam, os beneficiários recebem uma senha. Só pode entrar na quadra de máscara, o espaço entre as cadeiras é de dois metros. E quando a pessoa é encaminhada para a agência, o assento que ela utilizou é higienizado antes da chegada de outra pessoa, explicou.
Além disso, a prefeitura disponibilizou uma equipe no Conselho Tutelar, para auxiliar a população a realizar o cadastramento necessário para o recebimento do benefício do Governo Federal.