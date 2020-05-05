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Sem aglomeração

Beneficiários do auxílio de R$ 600 aguardam saque em quadra no ES

A iniciativa acontece em Santa Teresa. No espaço, todos que aguardam o auxílio emergencial devem ficar sentados em cadeiras, afastados e com o uso de máscaras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 16:50

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 16:50

Para evitar filas e aglomeração, beneficiários foram colocados em uma quadra, em Santa Teresa
Para evitar filas e aglomeração, beneficiários foram colocados em uma quadra, em Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa
Filas e aglomerações em busca do auxílio emergencial de R$ 600, a cena se repete nas imediações de agências bancárias por todo o país. Esse tipo de movimentação é o contrário do que é pedido pelas autoridades de saúde, já que o afastamento social é a principal medida para conter o avanço do novo coronavírus. Pensando nisso, em Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, os beneficiários do chamado coronavaucher estão aguardando para receber o auxílio de forma diferente.
Eles foram colocados em uma quadra ao lado da rodoviária, no Centro do município, para aguardar atendimento. No local, todos ficam sentados em cadeiras e afastados com o uso de máscaras.

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De acordo com a prefeitura, a ação começou nesta segunda-feira (4). A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com a Caixa Econômica.No primeiro dia de funcionamento 400 pessoas passaram pelo espaço. 
Beneficiários esperam o atendimento em uma quadro que fica próxima ao banco Crédito: Prefeitura de Santa Teresa
Essa iniciativa é pensando no conforto da população e também na redução da fila no entorno do banco. Além disso, o mais importante nesse momento, o cumprimento das medidas de segurança ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, explicou Welder Zamprogno Ribeiro, secretário municipal de assistência social. 
Beneficiários do auxílio de 600 reais aguardam saque em quadra no ES
Ainda de acordo com o secretário, equipes da saúde do município e da agência bancária aprovaram as medidas e estão apoiando a logística da operação.

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Quando chegam, os beneficiários recebem uma senha. Só pode entrar na quadra de máscara, o espaço entre as cadeiras é de dois metros. E quando a pessoa é encaminhada para a agência, o assento que ela utilizou é higienizado antes da chegada de outra pessoa, explicou.
Além disso, a prefeitura disponibilizou uma equipe no Conselho Tutelar, para auxiliar a população a realizar o cadastramento necessário para o recebimento do benefício do Governo Federal.

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