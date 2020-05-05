Beneficiários do auxílio de R$ 600 aguardam saque em quadra no ES

Para evitar filas e aglomeração, beneficiários foram colocados em uma quadra, em Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa

Eles foram colocados em uma quadra ao lado da rodoviária, no Centro do município, para aguardar atendimento. No local, todos ficam sentados em cadeiras e afastados com o uso de máscaras.

De acordo com a prefeitura, a ação começou nesta segunda-feira (4). A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com a Caixa Econômica.No primeiro dia de funcionamento 400 pessoas passaram pelo espaço.

Beneficiários esperam o atendimento em uma quadro que fica próxima ao banco Crédito: Prefeitura de Santa Teresa

Essa iniciativa é pensando no conforto da população e também na redução da fila no entorno do banco. Além disso, o mais importante nesse momento, o cumprimento das medidas de segurança ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, explicou Welder Zamprogno Ribeiro, secretário municipal de assistência social.

Your browser does not support the audio element. Beneficiários do auxílio de 600 reais aguardam saque em quadra no ES

Ainda de acordo com o secretário, equipes da saúde do município e da agência bancária aprovaram as medidas e estão apoiando a logística da operação.

Quando chegam, os beneficiários recebem uma senha. Só pode entrar na quadra de máscara, o espaço entre as cadeiras é de dois metros. E quando a pessoa é encaminhada para a agência, o assento que ela utilizou é higienizado antes da chegada de outra pessoa, explicou.