Barragem não será fechada na busca por atleta desaparecido em rio do ES

Felippe Gussão, de 32 anos, desapareceu na segunda-feira (12) Crédito: Acervo pessoal

Uma pequena hidrelétrica no interior do município é operada pela empresa Statkraft que possui uma represa na bacia hidrográfica da região. Nas redes sociais circulou a hipótese de que, se a vazão fosse paralisada, o corpo poderia ser encontrado com mais facilidade.

De acordo com o chefe de operações dos bombeiros, tenente Peçanha, a possibilidade de represar o Rio Castelo foi considerada logo que as primeiras buscas da equipe de mergulho não deram resultado. No entanto, a medida não seria eficiente.

“Foi confirmado pela Statkraft que não é possível diminuir o fluxo na Cachoeira do Bambuzal. Embora exista uma represa mais acima, em São João de Viçosa, a capacidade da barragem é ínfima em relação ao efeito provocado no ponto de vazão da Cachoeira do Bambuzal. Isso porque há influência de outros afluentes”, contou.