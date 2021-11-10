Assembleia derruba veto de Casagrande e proíbe radares ocultos no ES

O autor da matéria, deputado Bruno Lamas (PSB) explicou que, agora, nas rodovias estaduais, só poderão funcionar instrumentos eletrônicos luminosos de medição de velocidade, que piscam e exibem a velocidade do condutor com a quilometragem por hora do veículo em trânsito.

“Radar oculto é fábrica de multas! Respeitamos um princípio constitucional: o da transparência. Ao todo, 56 equipamentos terão de ser substituídos em rodovias movimentadas, como a ES-060 (Rodovia do Sol) e a ES-010 (na Serra). [...] Chega de radar escondido em declives, atrás da vegetação ou no alto de postes metálicos.”

O PL foi aprovado pela Assembleia em 13 de setembro e encaminhado para análise do governador Renato Casagrande (PSB) , mas foi vetado. No veto, inicialmente, o governo apontou que a competência para legislar sobre questões relacionadas ao trânsito é exclusiva da União.

Com derrubada do veto, apenas radares com registro luminoso de velocidade poderão ser instalados nas rodovias estaduais Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Contudo, nenhum deputado apoiou a manutenção do veto, que foi derrubado nesta quarta-feira por 27 votos. O presidente se absteve.

“Existe um debate sobre a indústria da multa nos casos dos radares ocultos. A matéria trata de transparência. Discordo respeitosamente da Procuradoria-Geral do Estado; por isso, o parecer será pela derrubada desse veto, já que entendemos que a matéria é constitucional”, justificou o deputado Gandini (Cidadania), relator na Comissão de Justiça.