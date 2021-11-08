Rodovia ES 375 deve ser liberada no fim da semana em Iconha

Ainda com risco, Rodovia ES 375 deve ser liberada no fim de semana

Nesta sexta-feira (5), um novo desmoronamento foi registrado no mesmo local e mais terra ocupou a rodovia. Moradores relataram que um poste chegou a ser arrastado.

A alternativa para os motoristas é passar pela Rua Muniz Freire, no Centro de Iconha. A prefeitura divulgou um comunicado pedindo que os motoristas não estacionem nesta rua porque ela será a rota para os caminhões e veículos pesados enquanto a ES 375 ficar interditada.