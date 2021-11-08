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Deslizamento

Rodovia ES 375 deve ser liberada no fim da semana em Iconha

O DER-ES informou que o local ainda está perigoso e que equipes continuam trabalhando no local. Trecho foi interditado na última quarta-feira (3)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 nov 2021 às 09:37

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 09:37

O DER informou que o local ainda está perigoso e que equipes continuam trabalhando no local
Ainda com risco, Rodovia ES 375 deve ser liberada no fim de semana Crédito: DER
A Rodovia ES 375, que liga os municípios de Iconha e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, continua interditada e a nova previsão é que seja liberada no fim desta semana. A informação foi atualizada na manhã desta segunda-feira (8) pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
A previsão era que o trecho fosse liberado na tarde deste domingo (7), mas, segundo o DER, que é responsável pela via, o local deve continuar fechado porque ainda apresenta perigo aos motoristas. Equipes continuam trabalhando para desobstruir a rodovia.

O DESMORONAMENTO

O trecho foi interditado no último dia 3, quando uma queda de barreira foi registrada no local. De acordo com o DER, o deslizamento de terra aconteceu após as fortes chuvas que atingiram a região. No momento do acidente, ninguém passava pelo local.
Nesta sexta-feira (5), um novo desmoronamento foi registrado no mesmo local e mais terra ocupou a rodovia. Moradores relataram que um poste chegou a ser arrastado.
ES 375 continua interditada em Iconha
ES 375 continua interditada em Iconha Crédito: Divulgação/DER-ES

ROTA ALTERNATIVA

A alternativa para os motoristas é passar pela Rua Muniz Freire, no Centro de Iconha. A prefeitura divulgou um comunicado pedindo que os motoristas não estacionem nesta rua porque ela será a rota para os caminhões e veículos pesados enquanto a ES 375 ficar interditada.

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