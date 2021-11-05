Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta segue interditada após novo deslizamento

Desta vez, além da terra, um poste também foi arrastado. O DER informou que os serviços no local estão muito complexos porque o terreno está instável e perigoso, comprometendo a segurança de equipamentos e pessoal.

O DER disse que o deslizamento de terra começou após as fortes de chuvas na região. A alternativa para os motoristas é passar pelo centro de Iconha. A prefeitura de Iconha divulgou um comunicado pedindo que os motoristas não estacionem na Rua Muniz Freire, pois ela é o local destinado ao trânsito de caminhões e veículos pesados enquanto a ES 375 ficar interditada.