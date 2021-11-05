Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais terra

Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta segue interditada após novo deslizamento

A previsão do DER-ES era de que a ES 375 fosse liberada no fim desta quinta-feira (4), mas houve um novo deslizamento e, agora, a previsão é no próximo domingo (7)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 nov 2021 às 12:36

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 12:36

A previsão do DER-ES, era que a Rodovia ES 375 fosse liberada no fim desta quinta-feira (4), mas houve um novo desmoronamento e agora, a previsão é no próximo domingo (7)
Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta segue interditada Crédito: Internauta
Um novo deslizamento de terra foi registrado na Rodovia ES 375, que liga o município de Iconha a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, e a via segue interditada. A previsão do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER) é que a liberação aconteça no próximo domingo (7).
Desta vez, além da terra, um poste também foi arrastado. O DER informou que os serviços no local estão muito complexos porque o terreno está instável e perigoso, comprometendo a segurança de equipamentos e pessoal.
O DER disse que o deslizamento de terra começou após as fortes de chuvas na região. A alternativa para os motoristas é passar pelo centro de Iconha. A prefeitura de Iconha divulgou um comunicado pedindo que os motoristas não estacionem na Rua Muniz Freire, pois ela é o local destinado ao trânsito de caminhões e veículos pesados enquanto a ES 375 ficar interditada.

Veja Também

Chuva no ES: trecho de rodovia é interditado em Itapemirim

Ex-marido acusado de matar mulher a facadas vai a júri popular no ES

Placa com erro de grafia chama atenção em São José do Calçado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

estradas Vargem Alta Iconha DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados