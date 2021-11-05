Ex-marido acusado de matar mulher a facadas vai a júri popular no ES

Paloma Cristina de Oliveira Pereira Crédito: Reprodução

Segundo as investigações, o acusado desferiu 24 golpes contra a vítima, mesmo após diversos pedidos de clemência de Paloma. A causa da morte da vítima teria sido um golpe de 6 cm que atingiu uma artéria.

A data do júri popular ainda não foi agendada e o acusado pode recorrer, mas, segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o juiz da Vara Única de Ibatiba explicou que, por haver materialidade dos fatos e indícios de autoria e provas colhidas, tanto na fase policial, quanto na fase judicial, Fabiano deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ele será julgado por motivação fútil, por impossibilitar defesa da vítima e por feminicídio. Na decisão, o juiz também manteve a prisão cautelar do acusado, que já está preso preventivamente.

O CASO

A lavradora de 28 anos foi morta a facadas na madrugada do dia 6 de janeiro de 2020, na localidade de Santa Clara, interior de Ibatiba, na Região do Caparaó. Segundo familiares, o ex-marido de Paloma Cristina de Oliveira Pereira não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças à vítima. O crime aconteceu quando Paloma chegava em casa, por volta das 0h30.

Momentos antes de ser assassinada, a vítima mandou mensagem para a cunhada, Tayana Ribeiro de Souza, informando que o ex-marido estava na casa. “Ela me mandou uma mensagem, tentei ligar, mas não atendia. Um tempo depois, escreveu a palavra tranquilo. Vizinhos dela começaram a me ligar dizendo que escutaram pedidos de socorro”, disse a cunhada. Paloma Cristina foi atingida no pescoço e havia cortes na mão, perna e braços. Ela morreu no local.