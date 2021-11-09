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Instabilidade no sistema

CartãoGV: usuários do Transcol enfrentam problemas para fazer recarga

Principais queixas são de instabilidade no sistema em lojas parceiras que oferecem serviço de recarga. Sem o cartão, não é possível pagar a passagem, já que ônibus do Transcol não aceitam pagamento em dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2021 às 17:32

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 17:32

CartãoGV: o bilhete único metropolitano da Grande Vitória
CartãoGV é o bilhete único metropolitano da Grande Vitória, mas usuários enfrentam problemas no sistema de recarga Crédito: Divulgação | GVBus
Os usuários do Sistema Transcol têm enfrentado problemas para recarregar os cartões que permitem a entrada no transporte público da Grande Vitória. Pessoas que utilizam o CartãoGV relatam que o sistema está fora do ar, principalmente em lojas parceiras, o que atrapalha a recarga. O problema acaba impedindo que esses passageiros tenham acesso aos ônibus do sistema, já que a única forma de pagamento nesses coletivos é por meio do cartão.
A opção de pagar a viagem em dinheiro foi vetada no início da pandemia do novo coronavírus, quando os cobradores foram retirados dos postos de trabalho. Desde então, todas as viagens nas linhas do Transcol precisam ser pagas com o CartãoGV.
Com a instabilidade no sistema, os capixabas enfrentam dificuldades no dia a dia. É o caso da Hercilia da Conceição, dona de uma loja na Avenida Marechal Campos. Em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a moradora do Centro de Vitória disse que vai precisar pedir carona para voltar para casa nesta terça-feira (9). "Para ir embora, vou ter que pedir carona no ônibus, porque não vou pagar táxi", afirmou.
Usuários do Transcol enfrentam problemas para fazer recarga
Usuários sofrem com instabilidade para recarga do cartão GVBus
Cartão GVBus permite a entrada em terminais do Transcol Crédito: Rodrigo Gomes
Sem esses problemas de conexão, usuários têm a possibilidade de recarregar o cartão por aplicativos no celular, além de irem aos terminais do Transcol. Há ainda autoatendimento no Aeroporto e na Rodoviária, ambos em Vitória.
Usuários sofrem com instabilidade para recarga do cartão GVBus
Carlito Carvalho costuma fazer a recarga perto de casa, mas agora sofre com a instabilidade no sistema Crédito: Rodrigo Gomes
"O terminal mais próximo é o de São Torquato. Então, quer dizer, vou ter que ir lá recarregar e depois ir fazer alguma coisa no Centro ou em outro lugar?", questiona o técnico em administração Carlito Carvalho de Souza, que costuma fazer a recarga no próprio bairro.
"Tá ficando mais caro. Eu dependo do cartão para tudo, até para ir ao médico. Tá sendo muito difícil"
Marinalva Francisco Sebastião - Dona de casa, em entrevista à TV Gazeta
No início da tarde desta terça-feira (9), o GVBus informou à TV Gazeta que a instabilidade ocorre após uma atualização do sistema de recarga em lojas parceiras. Segundo a entidade, o sistema não está fora do ar, mas estão sendo feitos trabalhos para resolver "casos pontuais". 
Posteriormente, em nova resposta à TV Gazeta, o GVBus garantiu que todas as máquinas de recarga estarão funcionando até as 17h desta quarta-feira (10). A entidade informou que o problema foi identificado e que a instabilidade atingiu 15% da rede credenciada. O GVBus lamentou o fato e pediu desculpas aos clientes.
Com a instabilidade no sistema, o GVBus sugere que a recarga seja feita pelos seguintes locais/plataformas:
  • Site cartaogv.com.br
  • App KIM+, RecargaPay e Banestes
  • Autoatendimento em shoppings, Aeroporto de Vitória, Masterplace Mall, Rodoviária de Vitória e Terminais do Transcol
A Ceturb também foi procurada pela produção da TV Gazeta para informar o que provoca a instabilidade e quando o problema deve ser resolvido e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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