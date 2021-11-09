CartãoGV: usuários do Transcol enfrentam problemas para fazer recarga

CartãoGV é o bilhete único metropolitano da Grande Vitória, mas usuários enfrentam problemas no sistema de recarga Crédito: Divulgação | GVBus

Os usuários do Sistema Transcol têm enfrentado problemas para recarregar os cartões que permitem a entrada no transporte público da Grande Vitória . Pessoas que utilizam o CartãoGV relatam que o sistema está fora do ar, principalmente em lojas parceiras, o que atrapalha a recarga. O problema acaba impedindo que esses passageiros tenham acesso aos ônibus do sistema, já que a única forma de pagamento nesses coletivos é por meio do cartão.

A opção de pagar a viagem em dinheiro foi vetada no início da pandemia do novo coronavírus , quando os cobradores foram retirados dos postos de trabalho. Desde então, todas as viagens nas linhas do Transcol precisam ser pagas com o CartãoGV.

Com a instabilidade no sistema, os capixabas enfrentam dificuldades no dia a dia. É o caso da Hercilia da Conceição, dona de uma loja na Avenida Marechal Campos. Em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta , a moradora do Centro de Vitória disse que vai precisar pedir carona para voltar para casa nesta terça-feira (9). "Para ir embora, vou ter que pedir carona no ônibus, porque não vou pagar táxi", afirmou.

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Cartão GVBus permite a entrada em terminais do Transcol Crédito: Rodrigo Gomes

Sem esses problemas de conexão, usuários têm a possibilidade de recarregar o cartão por aplicativos no celular, além de irem aos terminais do Transcol. Há ainda autoatendimento no Aeroporto e na Rodoviária, ambos em Vitória.

Carlito Carvalho costuma fazer a recarga perto de casa, mas agora sofre com a instabilidade no sistema Crédito: Rodrigo Gomes

"O terminal mais próximo é o de São Torquato. Então, quer dizer, vou ter que ir lá recarregar e depois ir fazer alguma coisa no Centro ou em outro lugar?", questiona o técnico em administração Carlito Carvalho de Souza, que costuma fazer a recarga no próprio bairro.

"Tá ficando mais caro. Eu dependo do cartão para tudo, até para ir ao médico. Tá sendo muito difícil" Marinalva Francisco Sebastião - Dona de casa, em entrevista à TV Gazeta

No início da tarde desta terça-feira (9), o GVBus informou à TV Gazeta que a instabilidade ocorre após uma atualização do sistema de recarga em lojas parceiras. Segundo a entidade, o sistema não está fora do ar, mas estão sendo feitos trabalhos para resolver "casos pontuais".

Posteriormente, em nova resposta à TV Gazeta, o GVBus garantiu que todas as máquinas de recarga estarão funcionando até as 17h desta quarta-feira (10). A entidade informou que o problema foi identificado e que a instabilidade atingiu 15% da rede credenciada. O GVBus lamentou o fato e pediu desculpas aos clientes.

Com a instabilidade no sistema, o GVBus sugere que a recarga seja feita pelos seguintes locais/plataformas:

Site cartaogv.com.br



App KIM+, RecargaPay e Banestes



Autoatendimento em shoppings, Aeroporto de Vitória, Masterplace Mall, Rodoviária de Vitória e Terminais do Transcol

