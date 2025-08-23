Home
As notícias curiosas e de crimes no ES que chamaram atenção na semana

As notícias curiosas e de crimes no ES que chamaram atenção na semana

No Espírito Santo, alguns casos se destacaram pela estranheza provocada, ou pela estratégia inusitada para resolver problemas comuns; confira

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13:00

As notícias curiosas e de crimes no ES que chamaram atenção na semana
Crédito: Haelly Dragnev

O burburinho da política nacional e as intempéries causadas pelo presidente norte-americano Donald Trump continuam pautando o noticiário, mas há um lado curioso do cotidiano que também chama a atenção. Nesta semana, no Espírito Santo, alguns casos se destacaram pela estranheza provocada — ou pela estratégia inusitada para resolver problemas comuns. É claro que, neste contexto do que vira notícia, a criminalidade muitas vezes também se sobressai pela ousadia de quem a pratica. Você viu o que rolou por aqui?

No Espírito Santo, alguns casos se destacaram pela estranheza provocada, ou pela estratégia inusitada para resolver problemas comuns; confira

As notícias curiosas e de crimes no ES que chamaram atenção na semana

Um dos casos que mais impressionaram foi uma ideia disseminada entre moradores do bairro Jardim Camburi, em Vitória: colocar garrafas pet com água diante do muro de casas e prédios. Não se sabe de onde surgiu a proposta, mas a intenção é evitar que cachorros ou outros animais façam suas necessidades na frente dos imóveis, que se afastariam do local pelo incômodo com a refração da luz nas garrafas. Mas será que a prática resolve a situação? Especialista ouvido pela reportagem de A Gazeta afirma que não há comprovação científica desse efeito nos animais, mas dá outras dicas

Quem passeia por Jardim Camburi, em Vitória, já deve ter visto elas enfileiradas; reportagem de A Gazeta foi atrás de saber o que é e para o que serve

Outra curiosidade da semana foi saber que uma praça em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem uma árvore tão bonita, florida e... catinguenta. Isso mesmo! Trata-se do chichá-fedorento que exala um odor de fezes ao florescer. Já tinha ouvido falar disso? 

O engenheiro ambiental Reinaldo Soares explica que o cheiro é parte de uma estratégia da planta para se reproduzir

O Sul capixaba trouxe outra notícia que foi destaque entre os crimes praticados no Estado: um casal preso porque teria desviado R$ 2 milhões de uma rede de supermercados de Itapemirim. Rutieli do Nascimento Santos e o marido Carlos Henrique Marques Carvalho foram apontados pela Polícia Civil como suspeitos de desviar valores de cartões de vale-alimentação devolvidos por funcionários demitidos do local onde ela trabalhava. A PC deu detalhes do esquema investigado

Um desvio de quase meio milhão de reais de uma empresa em Vitória foi mais um assunto na esfera criminal que bombou na semana. A Polícia Civil detalhou como teria agido Sandra Helena de Souza, suspeita de furtar o dinheiro do local onde trabalhava, onde possuía cargo de confiança. 

Árvore floresce e odor de fezes impregna praça de Cachoeiro; entenda

Garrafas pet com água tomam conta de calçadas de Jardim Camburi; entenda

Casal é preso por desviar R$ 2 milhões de rede de supermercados do ES

Como agia funcionária presa por desvio de dinheiro de empresa no ES

