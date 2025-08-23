Você viu?

As notícias curiosas e de crimes no ES que chamaram atenção na semana

No Espírito Santo, alguns casos se destacaram pela estranheza provocada, ou pela estratégia inusitada para resolver problemas comuns; confira

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13:00

As notícias curiosas e de crimes no ES que chamaram atenção na semana Crédito: Haelly Dragnev

O burburinho da política nacional e as intempéries causadas pelo presidente norte-americano Donald Trump continuam pautando o noticiário, mas há um lado curioso do cotidiano que também chama a atenção. Nesta semana, no Espírito Santo, alguns casos se destacaram pela estranheza provocada — ou pela estratégia inusitada para resolver problemas comuns. É claro que, neste contexto do que vira notícia, a criminalidade muitas vezes também se sobressai pela ousadia de quem a pratica. Você viu o que rolou por aqui?

Um dos casos que mais impressionaram foi uma ideia disseminada entre moradores do bairro Jardim Camburi, em Vitória: colocar garrafas pet com água diante do muro de casas e prédios. Não se sabe de onde surgiu a proposta, mas a intenção é evitar que cachorros ou outros animais façam suas necessidades na frente dos imóveis, que se afastariam do local pelo incômodo com a refração da luz nas garrafas. Mas será que a prática resolve a situação? Especialista ouvido pela reportagem de A Gazeta afirma que não há comprovação científica desse efeito nos animais, mas dá outras dicas.

Outra curiosidade da semana foi saber que uma praça em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem uma árvore tão bonita, florida e... catinguenta. Isso mesmo! Trata-se do chichá-fedorento que exala um odor de fezes ao florescer. Já tinha ouvido falar disso?

O Sul capixaba trouxe outra notícia que foi destaque entre os crimes praticados no Estado: um casal preso porque teria desviado R$ 2 milhões de uma rede de supermercados de Itapemirim. Rutieli do Nascimento Santos e o marido Carlos Henrique Marques Carvalho foram apontados pela Polícia Civil como suspeitos de desviar valores de cartões de vale-alimentação devolvidos por funcionários demitidos do local onde ela trabalhava. A PC deu detalhes do esquema investigado.

Um desvio de quase meio milhão de reais de uma empresa em Vitória foi mais um assunto na esfera criminal que bombou na semana. A Polícia Civil detalhou como teria agido Sandra Helena de Souza, suspeita de furtar o dinheiro do local onde trabalhava, onde possuía cargo de confiança.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta