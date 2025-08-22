Esquema em 2 anos

Casal é preso por desviar R$ 2 milhões de rede de supermercados do ES

Mulher trabalhava no RH do estabelecimento e repassava, a empresas ligadas ao marido, os valores de cartões de vale-alimentação devolvidos por funcionários demitidos

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:53

Funcionária e marido são presos por desvio de R$ 2 milhões em supermercado do ES Crédito: Polícia Civil

Um casal foi preso em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de integrar um esquema de desvio de R$ 2 milhões em uma rede de supermercados. A Polícia Civil disse que o crime ocorreu ao longo de dois anos. A mulher, de 30 anos, era funcionária do estabelecimento e repassava a empresas ligadas ao marido, de 37 anos, os valores de cartões de vale-alimentação devolvidos por funcionários demitidos do local onde ela trabalhava. A prisão dos dois ocorreu na tarde de quinta-feira (21), em cumprimento de mandado.

A Polícia Civil não divulgou os nomes dos suspeitos. Segundo a corporação, a mulher trabalhava no setor de Recursos Humanos de uma das unidades da rede de supermercados em Marataízes, e era responsável pelo repasse mensal do vale-alimentação, que fornecia refeições a prefeituras do Espírito Santo e unidades das Forças Armadas.

As investigações apontaram, conforme a corporação, que quando funcionários eram desligados da rede de supermercados, eles devolviam os cartões de vale-alimentação. A funcionária, no entanto, não comunicava o cancelamento dos benefícios e continuava recarregando os cartões. Em seguida, passava os valores em estabelecimentos ligados ao marido. A Polícia Civil que ela teria realizado o esquema fraudulento com cartões de 52 ex-funcionários.

A corporação explicou que a fraude foi descoberta durante uma auditoria interna da rede de supermercados, que tem milhares de empregados. Conforme as investigações, o casal utilizou parte do dinheiro para abrir uma academia ao lado de uma delegacia em Marataízes. Além de cumprir mandados de prisão contra os dois, a Polícia Civil apreendeu dois carros avaliados em R$ 250 mil cada, além de vários celulares e bens relacionados a lavagem de dinheiro.

Operação no Sul do ES

Os mandados de prisão contra o casal foram cumpridos durante uma operação policial que incluiu as delegacias de Marataízes e de Presidente Kenedy, além da Polícia Militar e das guardas municipais. Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Funcionária e marido são presos por desvio de R$ 2 milhões em supermercado do ES Crédito: Polícia Civil





Durante a operação, outros dois homens foram presos: um suspeito de um homicídio que ocorreu em Presidente Kennedy no início deste mês, e outro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, segundo a Polícia Civil.

