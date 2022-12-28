As 15 notícias que mais chamaram a atenção dos capixabas em 2022

Notícias que chamaram a atenção em 2022 Crédito: Arte: Geraldo Neto

O ano de 2022 teve a reta final marcada pelas eleições gerais e pela Copa do Mundo e esses foram alguns dos temas que foram de interesse dos moradores do Espírito Santo.

Situações inusitadas do cotidiano capixaba também estiveram na lista dos assuntos mais lidos por leitores de A Gazeta em 2022. Uma das mais recentes foi a descoberta de um caminhão vindo de Minas Gerais flagrado com 31 turistas no baú no dia 22 de dezembro.

Uma suposta discussão de um casal que foi parar em um outdoor em Guarapari também está na lista. A cidade do litoral mais famosa do Estado também foi cenário de uma história que surgiu como boato nas redes sociais, mas foi parar na polícia. É o caso do rapaz de 21 anos socorrido com um profundo corte na barriga – em que dava para ver o intestino.

Outros assuntos que estiveram entre os mais lidos foram de curiosidades sobre o céu avermelhado no Espírito Santo e também quando um forte odor foi sentido por moradores de Vila Velha no início do ano.

E quase três anos depois do início da pandemia, a Covid-19 ainda é um dos assuntos que mais rende interesse, só que desta vez com uma curiosidade sobre as pessoas que ainda não tinham sido infectadas pelo vírus, as chamadas super-resistentes à covid, condição que está sendo estudada pela ciência.