As 15 notícias que mais chamaram a atenção dos capixabas em 2022

O ano de 2022 teve a reta final marcada pelas eleições gerais e pela Copa do Mundo e esses foram alguns dos temas que foram de interesse dos moradores do Espírito Santo.
Situações inusitadas do cotidiano capixaba também estiveram na lista dos assuntos mais lidos por leitores de A Gazeta em 2022. Uma das mais recentes foi a descoberta de um caminhão vindo de Minas Gerais flagrado com 31 turistas no baú no dia 22 de dezembro.
Uma suposta discussão de um casal que foi parar em um outdoor em Guarapari também está na lista. A cidade do litoral mais famosa do Estado também foi cenário de uma história que surgiu como boato nas redes sociais, mas foi parar na polícia. É o caso do rapaz de 21 anos socorrido com um profundo corte na barriga – em que dava para ver o intestino.
Outros assuntos que estiveram entre os mais lidos foram de curiosidades sobre o céu avermelhado no Espírito Santo e também quando um forte odor foi sentido por moradores de Vila Velha no início do ano.
E quase três anos depois do início da pandemia, a Covid-19 ainda é um dos assuntos que mais rende interesse, só que desta vez com uma curiosidade sobre as pessoas que ainda não tinham sido infectadas pelo vírus, as chamadas super-resistentes à covid, condição que está sendo estudada pela ciência.
Para relembrar o ano, confira quais foram as 15 matérias que mais chamaram a atenção dos leitores de A Gazeta.
01
Atentados a escolas de Aracruz
O ataque a duas escolas de Coqueiral de Aracruz feito por um adolescente de 16 anos que atirou e matou quatro pessoas e deixou outras feridas esteve entre os assuntos mais lidos do anos, especialmente uma entrevista com o pai do atirador, um policial militar e o relato emocionante em carta da mãe da menina de 12 anos morta no ataque.
02
Caso da barriga aberta de Guarapari
O caso do rapaz de 21 anos socorrido em Guarapari com um profundo corte na barriga – em que dava para ver o intestino – ganhou as redes sociais no final de janeiro com o compartilhamento de versões desencontradas. O rapaz estava com a namorada na praia do Ermitão e o caso foi apurado pela Polícia Civil.
03
Saga para encontrar adaptador de tomada no Catar
A saga que o fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini viveu no Catar na cobertura da Copa do Mundo 2022 para achar adaptador da tomada de três pinos relatada em vídeo chamou a atenção dos capixabas. No país do Oriente Médio, o padrão da tomada é britânico, com três pinos chatos e retangulares. E mesmo levando vários do Brasil, foi complicado achar adaptadores no Catar.
04
Caminhão com 31 turistas de MG no baú é flagrado na BR 262
Um caminhão foi flagrado pela PRF em Brejetuba com 31 turistas no baú na BR-262 no final de dezembro. Os passageiros saíram de Belo Horizonte com destino a Piúma, no litoral sul do Espírito Santo para as festas de fim de ano. Entre os turistas havia 15 crianças viajando de forma irregular.
05
Pastor preso em acampamento em frente a Exército no ES
A operação da Polícia Federal contra atos antidemocráticos que resultou na prisão do jornalista Jackson Rangel e do vereador de Vitória Armandinho Fontoura também esteve entre os assuntos mais lidos do ano. Uma das matérias mais acessadas foi sobre a prisão do pastor Fabiano Oliveira, quatro dias depois da operação em frente ao 38° BI, na Prainha, em Vila Velha.
06
Tentativa de ataque a escola em Jardim da Penha
O ano de 2022 também foi marcado pela invasão de uma escola em Jardim da Penha, em que o ex-aluno invasor tinha intenção de matar até sete pessoas, forçar um confronto e ser morto pela polícia. O relato do major da Polícia Militar que acompanhou a operação foi uma das reportagens mais acessadas do ano.
07
A foto que viralizou no primeiro dia de aula de menina no ES
Em fevereiro, na época da volta às aulas, a foto da pequena Ana Clara, na época com 1 ano e 7 meses foi curtida por mais de 300 mil pessoas. A cena foi registrada pela mãe da estudante da rede municipal de Linhares e compartilhada pela irmã mais velha.
08
O mistério em torno dos super-resistentes à Covid
Quase três anos depois do início da pandemia da Covid-19, o tema ainda chama a atenção dos leitores. E um dos assuntos mais lidos do ano foi sobre as pessoas que ainda não tinham sido infectadas pelo vírus, as chamadas super-resistentes à covid, condição que está sendo estudada pela ciência. As principais suspeitas são a pré-disposição genética e a imunidade cruzada
09
Outdoor com briga de casal rouba a cena em Guarapari
Um outdoor instalado em Guarapari repercutiu nas redes sociais no mês de abril. O painel exibia uma discussão pelo WhatsApp entre um homem chamado Luiz, que dispara afirmações machistas para Hellen, que assina a autoria do painel. Por ter sido instalado no da ponte na região central da cidade, a discussão acabou chamando a atenção de muitos moradores da cidade.
10
Céu avermelhado no ES tem relação com erupção de vulcão em Tonga
O nascer do sol em tom de avermelhado e alaranjado durante alguns dias chamou a atenção dos capixabas no início de 2022. O fenômeno também foi registrado em outros Estados do Brasil e a explicação para a mudança no céu foi a erupção de um vulcão em Tonga, no Oceano Pacífico. Com a atividade vulcânica intensa, partículas de fumaça foram transportadas para longas distâncias: foram mais de 13 mil quilômetros até chegar ao Brasil.
11
Navio com gado pode ter contribuído para mau cheiro em Vila Velha
Na primeira semana de 2022, uma situação inusitada chamou a atenção em Vila Velha. Moradores de bairros próximo à orla relataram terem sentido um cheiro forte e ruim que incomodou durante todo o dia. Uma das justificativas da prefeitura na época foi a passagem de um navio que transportava gado que pode ter contribuído para o problema.
12
O mapa da votação de Lula e Bolsonaro no Brasil
As eleições do último mês de outubro tiveram votação acirrada: o ex-presidente Lula (PT) venceu o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 50,9% dos votos válidos. A disputa também se refletiu na votação nos Estados. Reportagem de A Gazeta mostrou em mapa que Lula venceu em 13 estados, enquanto Bolsonaro ganhou em outros 13 e ainda o Distrito Federal, totalizando 14 unidades da federação.
13
É mais barato cozinhar com gás, air fryer ou forno elétrico?
Com a alta do gás de cozinha e também dos alimentos ao longo de 2022, muita gente buscou outras opções para cozinhar e economizar. Com isso, uma reportagem em vídeo de A Gazeta que mostra quando é mais barato usar o fogão com botijão de gás, gás natural ou air fryer acabou chamando a atenção de muitos internautas.
14
Curiosidades sobre a Rainha Elizabeth II
A morte da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, ocorrida em setembro de 2022, também chamou a atenção dos leitores capixabas em 2022. Nas curiosidades publicadas no webstories produzido por A Gazeta lembra da paixão da rainha por cavalos, o curioso fato dela usar o mesmo modelo de bolsa e até mostra até ligação dela com terras capixabas.
15
A varíola dos macacos: conheça dos sintomas
Com o surto da mpox, doença que antes era chamada de varíola dos macacos, iniciado em maio de 2022, muita gente procurou saber quais são os sintomas da virose. Entre eles estão erupções na pele, febre súbita e dor de cabeça. O webstories com a descrição de todos os sintomas da doença também ficou na lista dos mais lidos do ano.