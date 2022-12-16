Internet móvel rápida conecta capixabas de todos os municípios

Loja da Claro em Vila Velha: transformação no portfólio para contemplar múltiplos serviços Crédito: Claro/Divulgação

Democratizar o acesso à internet móvel de qualidade a todos os municípios. Esse é o objetivo da Claro, vencedora do Marcas de Valor A Gazeta nas categorias “Internet” e “Telefonia”. A empresa, que também foi líder em telefonia móvel na última Pesquisa de Satisfação de Qualidade Percebida da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), pretende levar o 4G a todas as cidades do Espírito Santo e expandir o 5G.

“Estamos orgulhosos em habilitar mais essa fase da evolução tecnológica no Espírito Santo e no Brasil. Uma tecnologia de conectividade que muda o modo como pessoas e empresas vivem, aprendem e se relacionam. Uma transformação que está só começando e que será construída de forma aberta e colaborativa”, destaca a diretora de Marca e Comunicação da Claro, Ane Lopes.

Segundo a executiva, a companhia mantém estratégias centradas na experiência do cliente e na oferta de serviços inovadores e convergentes. Com isso, acrescenta, entrega a “internet móvel mais rápida do país”, conforme avaliação da Speedtest – serviço on-line que fornece análise gratuita de métricas de desempenho de acesso.

A Claro vem em movimento constante de transformação nos últimos anos, desde a incorporação do portfólio de serviços residenciais da NET em 2019, passando pela compra e integração da Nextel em 2020, e chegando à migração da base de clientes da Oi Móvel, iniciada com o anúncio oficial de venda da operadora, feito em abril deste ano. Para receber essa base, tem sido executado um grande investimento na rede do Espírito Santo em 2022.

Ane Lopes, diretora de Marca e Comunicação da Claro, celebra o orgulho por esta vitória Crédito: Vivian Koblinsky

Neste ano, o Espírito Santo recebeu um significativo aporte em cobertura, tendo dobrado a quantidade de sites (pontos de conexão) nas principais cidades. O plano é levar o 4G para todos os municípios em 2023.

A operadora, que já lançou o Claro 5G+ em Vitória, também inaugurou a tecnologia em todas as capitais e no Distrito Federal. Está sendo preparada, ainda, a expansão gradativa do Claro 5G+ para outras áreas capixabas e brasileiras, de acordo com a liberação oficial de uso do espectro pelos órgãos reguladores do setor.

Energia limpa

Para a Claro, os conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social estão ligados às ações de ontem e de hoje e aos seus reflexos, que guiarão o futuro do planeta. Signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), a companhia vem colhendo bons frutos de suas iniciativas.

Um dos destaques é o “A Energia da Claro”. Referência no país, o programa é considerado o de maior magnitude em relação a autoconsumo remoto de energia limpa do Brasil realizado em empresas privadas. A energia provém de diversas fontes, como eólica, solar, hidrelétricas, biogás e cogeração.

Na redução do impacto ambiental, a empresa oferece aos consumidores o Claro Recicla. Criado há 15 anos, o programa disponibiliza urnas em mais de 2 mil lojas para a coleta e destinação ambientalmente correta de resíduos eletrônicos. Foram recicladas 72 toneladas desde a criação.

Um dos estabelecimentos físicos da operadora em Vitória: velocidade de acesso é destaque Crédito: Claro/Divulgação