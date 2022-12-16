Internet móvel rápida conecta capixabas de todos os municípios

Democratizar o acesso à internet móvel de qualidade a todos os municípios. Esse é o objetivo da Claro, vencedora do Marcas de Valor A Gazeta nas categorias “Internet” e “Telefonia”. A empresa, que também foi líder em telefonia móvel na última Pesquisa de Satisfação de Qualidade Percebida da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), pretende levar o 4G a todas as cidades do Espírito Santo e expandir o 5G.
“Estamos orgulhosos em habilitar mais essa fase da evolução tecnológica no Espírito Santo e no Brasil. Uma tecnologia de conectividade que muda o modo como pessoas e empresas vivem, aprendem e se relacionam. Uma transformação que está só começando e que será construída de forma aberta e colaborativa”, destaca a diretora de Marca e Comunicação da Claro, Ane Lopes.
Segundo a executiva, a companhia mantém estratégias centradas na experiência do cliente e na oferta de serviços inovadores e convergentes. Com isso, acrescenta, entrega a “internet móvel mais rápida do país”, conforme avaliação da Speedtest – serviço on-line que fornece análise gratuita de métricas de desempenho de acesso.
A Claro vem em movimento constante de transformação nos últimos anos, desde a incorporação do portfólio de serviços residenciais da NET em 2019, passando pela compra e integração da Nextel em 2020, e chegando à migração da base de clientes da Oi Móvel, iniciada com o anúncio oficial de venda da operadora, feito em abril deste ano. Para receber essa base, tem sido executado um grande investimento na rede do Espírito Santo em 2022.
Neste ano, o Espírito Santo recebeu um significativo aporte em cobertura, tendo dobrado a quantidade de sites (pontos de conexão) nas principais cidades. O plano é levar o 4G para todos os municípios em 2023.
A operadora, que já lançou o Claro 5G+ em Vitória, também inaugurou a tecnologia em todas as capitais e no Distrito Federal. Está sendo preparada, ainda, a expansão gradativa do Claro 5G+ para outras áreas capixabas e brasileiras, de acordo com a liberação oficial de uso do espectro pelos órgãos reguladores do setor.
Energia limpa
Para a Claro, os conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social estão ligados às ações de ontem e de hoje e aos seus reflexos, que guiarão o futuro do planeta. Signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), a companhia vem colhendo bons frutos de suas iniciativas.
Um dos destaques é o “A Energia da Claro”. Referência no país, o programa é considerado o de maior magnitude em relação a autoconsumo remoto de energia limpa do Brasil realizado em empresas privadas. A energia provém de diversas fontes, como eólica, solar, hidrelétricas, biogás e cogeração.
Na redução do impacto ambiental, a empresa oferece aos consumidores o Claro Recicla. Criado há 15 anos, o programa disponibiliza urnas em mais de 2 mil lojas para a coleta e destinação ambientalmente correta de resíduos eletrônicos. Foram recicladas 72 toneladas desde a criação.
Na área social, por meio do Instituto Claro, investe em iniciativas de educação e cidadania. Entre os principais projetos, estão: o Dupla Escola, que oferece ensino médio integrado ao curso técnico-profissionalizante em telecomunicações; o Educonex@o, que leva internet banda larga e TV a cabo para escolas e capacita professores para o uso de novas tecnologias em sala; e o Campus Mobile, que incentiva estudantes e recém-formados a desenvolverem aplicativos mobile com impacto social.