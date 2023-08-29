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Região Serrana

Após suspensão, atividades em hospital de Santa Teresa são retomadas

Segundo Secretário de Saúde, exames e consultas eletivas serão retomadas a partir da próxima quinta (31); cirurgia e internações permanecerão suspensas
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 ago 2023 às 19:01

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 19:01

Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa
O pronto-atendimento do Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa, voltou a funcionar Crédito: Divulgação
Após setores do Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, serem totalmente interditados devido a deslizamentos de terra no terreno da unidade, o secretário de Saúde da cidade, Fausto Covre, informou à reportagem da TV Gazeta, na tarde desta terça-feira (29), que, após uma visita da Defesa Civil estadual, o pronto-atendimento do local voltou a funcionar plenamente. 
Ainda de acordo o secretário, os exames e as consultas eletivas realizadas no hospital retomam a partir da próxima quinta-feira (31). No entanto, segundo Fausto Covre, as partes cirúrgica e de internação continuarão interditadas. 
O Hospital Madre Regina Protmann havia sido interditado pela Defesa Civil de Santa Teresa na última terça-feira (22) devido ao risco de deslizamento de terra que atingiu algumas áreas da unidade. À época, estavam sendo realizados na unidade apenas os atendimentos ambulatoriais.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, Fausto Covre explicou que ocorria uma obra particular perto do hospital. Segundo ele, era realizado um trabalho de escavamento no local, quando parte da terra cedeu e chegou à lavanderia, ao refeitório e à parte de gases do prédio da unidade.
Uma semana após o ocorrido, todos os atendimentos no local foram suspensos por questões de segurança: além dos serviços de pronto-socorro e de cirurgias eletivas, consultas e exames também não estavam disponíveis.
Em nota, o hospital informou que foi criado um fluxo de retaguarda para os atendimentos de urgência e emergência entre a unidade e a Prefeitura de Santa Teresa e que o município estabeleceu a oferta ao serviço de atendimento à população.
Caso seja identificada uma situação de urgência e emergência, o paciente, segundo a unidade, o paciente será encaminhado para uma nova avaliação no hospital. "Se identificada a necessidade de cirurgia ou internação, esse paciente será referenciado para outro serviço de saúde".

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