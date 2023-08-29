Após suspensão, atividades em hospital de Santa Teresa são retomadas

O pronto-atendimento do Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa, voltou a funcionar Crédito: Divulgação

TV Gazeta, na tarde desta terça-feira (29), que, após uma visita da Defesa Civil estadual, o pronto-atendimento do local voltou a funcionar plenamente. Após setores do Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo, serem totalmente interditados devido a deslizamentos de terra no terreno da unidade, o secretário de Saúde da cidade, Fausto Covre, informou à reportagem da, na tarde desta terça-feira (29), que, após uma visita da Defesa Civil estadual, o pronto-atendimento do local voltou a funcionar plenamente.

Ainda de acordo o secretário, os exames e as consultas eletivas realizadas no hospital retomam a partir da próxima quinta-feira (31). No entanto, segundo Fausto Covre, as partes cirúrgica e de internação continuarão interditadas.

O Hospital Madre Regina Protmann havia sido interditado pela Defesa Civil de Santa Teresa na última terça-feira (22) devido ao risco de deslizamento de terra que atingiu algumas áreas da unidade. À época, estavam sendo realizados na unidade apenas os atendimentos ambulatoriais.

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, Fausto Covre explicou que ocorria uma obra particular perto do hospital. Segundo ele, era realizado um trabalho de escavamento no local, quando parte da terra cedeu e chegou à lavanderia, ao refeitório e à parte de gases do prédio da unidade.

Uma semana após o ocorrido, todos os atendimentos no local foram suspensos por questões de segurança: além dos serviços de pronto-socorro e de cirurgias eletivas, consultas e exames também não estavam disponíveis.

Em nota, o hospital informou que foi criado um fluxo de retaguarda para os atendimentos de urgência e emergência entre a unidade e a Prefeitura de Santa Teresa e que o município estabeleceu a oferta ao serviço de atendimento à população.