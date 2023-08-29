Arma israelense com seletor de rajadas é apreendida após tiroteio em Vitória

A sequência impressionante de tiros registrada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na última segunda-feira (28), pode ter sido potencializada por uma arma israelense que um dos suspeitos carregava. Com ele também foi encontrado um seletor de rajadas – cuja função é dar mais potência ao armamento e disparar consecutivas vezes.
As informações foram repassadas pela Polícia Militar para a audiência de custódia dos presos, feita pela juíza Raquel de Almeida Valinho, nesta terça (29). Três dos suspeitos foram baleados – um morreu –, e um quarto segue foragido.
De acordo com o documento, após o tiroteio na avenida, Jonathan dos Santos Silva conseguiu fugir para a região de Itararé. Momentos depois, policiais militares receberam informações via rádio de que o indivíduo estava de gandola camuflada – um tipo de farda militar – e havia pulado vários muros em direção à Rua das Palmeiras. Novas buscas começaram a ser feitas em imóveis da região.
"Nesse momento, um cabo visualizou um indivíduo com as mesmas características repassadas descendo a escada com arma em punho, apontando-a na direção dos militares", afirma o documento. Em seguida, o homem foi preso.
A pistola encontrada com Jonathan dos Santos seria da marca Emtan, e também estaria com um carregador alongado com capacidade para 31 munições. Ela estava municiada e carregada com 9 munições do mesmo calibre.