Arma israelense com seletor de rajadas é apreendida após tiroteio em Vitória

Movimentação policial e de equipes de socorro na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

sequência impressionante de tiros registrada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na última segunda-feira (28), pode ter sido potencializada por uma arma israelense que um dos suspeitos carregava. Com ele também foi encontrado um seletor de rajadas – cuja função é dar mais potência ao armamento e disparar consecutivas vezes.

De acordo com o documento, após o tiroteio na avenida, Jonathan dos Santos Silva conseguiu fugir para a região de Itararé. Momentos depois, policiais militares receberam informações via rádio de que o indivíduo estava de gandola camuflada – um tipo de farda militar – e havia pulado vários muros em direção à Rua das Palmeiras. Novas buscas começaram a ser feitas em imóveis da região.

"Nesse momento, um cabo visualizou um indivíduo com as mesmas características repassadas descendo a escada com arma em punho, apontando-a na direção dos militares", afirma o documento. Em seguida, o homem foi preso.