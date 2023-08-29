Grupo põe vagão em linha desativada no ES e vídeo viraliza nas redes sociais

Imagens de um grupo de pessoas explorando uma linha de trem desativada no Sul do Estado em um vagão improvisado está viralizando nas redes sociais. O vídeo, publicado há dois dias, já soma mais de 96 mil curtidas e foi feito na região de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim . A empresa VLI, responsável pela concessão da ferrovia, alerta para os riscos de acidentes.

O vídeo mostra um vagão improvisado construído por um grupo de empresários, com o objetivo de sair da rotina. O equipamento conta até com uma buzina com sonoridade parecida a do trem que fazia a rota local.

Apesar do vídeo ter sido publicado há dois dias, não há informações sobre a data em que as imagens foram feitas. Segundo a VLI, embora não-operacional, o trecho é de concessão ferroviária controlada pela empresa.

“A companhia esclarece que a realização de qualquer tipo de transporte sobre os trilhos depende de documentação e autorização junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ou seja, a atividade registrada nos vídeos é irregular e não deve ser continuada”, disse a empresa por meio de nota.

A empresa apela ainda para que a comunidade não realize tais práticas, que podem dar origem a acidentes e colocar em risco a integridade física dos participantes.

“Além disso, estes atos podem configurar o cometimento de crime. Equipes de segurança da companhia fazem rondas na região mencionada e estão preparadas para tomar as atitudes cabíveis em caso de flagrante de situações não autorizadas, como é o caso”, enfatizaram.