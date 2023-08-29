Interdição suspende todos os atendimentos no Hospital de Santa Teresa

Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa Crédito: Divulgação

O Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo, continua interditado nesta terça-feira (29) após uma semana em que setores da unidade foram afetados devido a deslizamentos de terra no terreno da unidade. Nesta semana, todos os atendimentos no local estão suspensos por questões de segurança: além dos serviços de pronto-socorro e de cirurgias eletivas, consultas e exames também não disponíveis.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, novas avaliações técnicas devem ser feitas para definir as ações que poderão ser executadas. As defesas civis do município e do Estado estão no local para definirem um novo parecer nesta terça-feira.

Em entrevista à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, ao vivo no ES 1 Regional, o coronel Ferrari, representante da Defesa Civil Estadual no local, informou que a vistoria feita hoje ocorre para verificar se há algum risco para a edificação.

"Teve movimentação do solo na semana passada. Na nossa vistoria, vimos que poderia piorar. De fato, houve uma piora da situação hoje. Na semana passada acompanhamos o transbordo da estação de gás. O hospital tem receio de que essa suspeita possa afetar e trazer algum risco à edificação. Isso que estamos investigando", afirmou.

Em nota atualizada, o hospital informou que foi criado um fluxo de retaguarda para os atendimentos de urgência e emergência entre a unidade e a Prefeitura de Santa Teresa e que o município estabeleceu a oferta ao serviço de atendimento à população. Caso seja identificada uma situação de urgência e emergência, o paciente, segundo a unidade, o paciente será encaminhado para uma nova avaliação no hospital. "Se identificada a necessidade de cirurgia ou internação, esse paciente será referenciado para outro serviço de saúde".

A Gazeta trouxe a informação de que os Na última quarta-feira (23),trouxe a informação de que os atendimentos de pronto-socorro e de cirurgias eletivas tinham sido suspensos no dia anterior, inicialmente, por 48 horas. Desde então, não houve nova liberação para a prestação dos serviços.

Segundo o secretário de Saúde de Santa Teresa, Fausto Covre, ocorre uma obra particular perto do hospital. Era realizado um trabalho de escavamento no local, quando parte da terra cedeu e chegou à lavanderia, ao refeitório e à parte de gases do prédio da unidade. “É necessário tomar essa medida, porque não dá para atender pacientes sem que tenha a qualidade e a esterilização dos materiais”, destacou.

Referência na região

O hospital é referência para moradores de Santa Teresa e municípios da região. O secretário de Saúde da cidade informou que o Hospital Concórdia, em Santa Maria de Jetibá, município vizinho, oferece suporte para receber quem precisa de atendimento médico de pronto-socorro e cirurgia eletiva.

A orientação é que casos ortopédicos e de cirurgia geral, os pacientes sigam para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Para o atendimento às gestantes de baixo risco, a orientação é que as pacientes sejam direcionadas às maternidades da Grande Vitória, como o Hospital Materno Infantil da Serra, a Pró-Matre, em Vitória, e a Maternidade de Cariacica, por telefone.