Após orações com a filha, aposentado com Covid deixa UTI de hospital

Quando Sebastião de Oliveira Cahu, 65 anos, começou a apresentar os primeiros sintomas da Covid-19, a família do aposentado não poderia imaginar como seriam os 26 dias que teriam pela frente. Com pulmões comprometidos pela infecção causada pelo coronavírus, ele precisou ser intubado e foi levado para a UTI onde permaneceu com 100% de respiração mecânica.
Depois de duas semanas da internação, o quadro evoluía positivamente, mas o estado febril não passava. Aflita com a condição do pai, a dona de casa Chirlei Cahu conseguiu autorização para entrar na terapia intensiva e, na unidade, fizeram juntos suas orações. A febre passou e, em poucos dias, o aposentado voltou para casa. A recuperação é gradual, mas Sebastião Cahu gravou um vídeo em que ressalta que, com fé, ele venceu a batalha contra o coronavírus.
Chirlei conta que, até agora, a família não sabe identificar a origem do contágio. O pai e a mãe, já idosos, não saíam de casa, no bairro Barro Branco, na Serra, e eram os filhos que faziam as compras para o casal e deixavam na varanda. Nem mesmo os netos podiam ir até o local, justamente pela preocupação de um dos dois se contaminar. "Minha mãe é do tipo que lava até dinheiro. Não gostava das crianças na beira da porta, e eles só saíam mesmo para colocar o lixo do lado de fora", afirma.
Até que, no dia 3 de junho, Sebastião começou a se queixar de cansaço, mas não quis procurar ajuda médica porque pensava que era desconforto causado pelo uso da máscara. À noite, o aposentado se sentiu um pouco pior e mal conseguiu dormir. Na manhã seguinte, um enfermeiro foi até a casa da família e mediu a taxa de saturação de oxigênio no sangue, e estava 44% - menos da metade do que a Sociedade Brasileira de Pneumologia considera como mínimo ideal (89%) para manter o corpo saudável.
O Samu foi acionado e Sebastião, apesar do cansaço, fez questão de ir caminhando até a ambulância.
"Foi o tempo de entrar e ele já saiu intubado. A evolução da doença é muito rápida. De um dia para o outro, ele piorou bastante. Nosso amigo enfermeiro disse que, se a gente levasse meu pai de carro para o hospital, talvez não resistisse ao trajeto"
O aposentado foi levado para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, direto para a UTI. Chirlei diz que o pai respondia bem ao tratamento, porém a febre persistia e, nessa condição, não podia deixar a terapia intensiva.
"Até que um dia recebi autorização para fazer uma visita. Entrei na UTI, morrendo de medo, mas fui. Sou filha única, essa era a minha missão. Quando cheguei, ele estava dormindo. Mas, ao acordar, logo me reconheceu e disse que estava com muitas saudades. Oramos juntos, pedi permissão para orar pelos outros pacientes também, e após esse dia, meu pai não teve mais febre, melhorou bastante", relata.
A dona de casa revela que, sem febre, o pai foi transferido para a enfermaria e, depois, até para outro hospital que funciona como retaguarda no atendimento a pacientes com a Covid-19, já que o Jayme Santos Neves é referência principalmente para os casos mais graves da doença.
Questionada sobre tudo o que vivenciou, Chirlei considera que a recuperação de seu pai é um milagre. "Na verdade, ele é um milagre desde o momento que saiu daqui. Com 44% de saturação de oxigênio, não era nem para sair andando. Há pessoas que, com a taxa tão baixa, até deliram. Eu creio que Deus sustentou meu pai até chegar à ambulância e, dali em diante, disse que haveria pessoas para cuidar dele. Meu pai chegou a precisar 100% de oxigênio, não conseguia respirar por ele mesmo. E hoje está em casa", celebra.