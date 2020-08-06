Aposentado do ES com 80% do pulmão comprometido vence a Covid

Todo dia um milagre: Alfredo Baiense Crédito: Acervo pessoal/Arte Geraldo Neto

Com uma fé inabalável, o aposentado Alfredo Carlos Baiense, de 75 anos, enfrentou recentemente uma das batalhas mais difíceis de sua vida: passou 11 dias internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, devido à infecção por coronavírus que deixou 80% de seus pulmões comprometidos. Durante esse período, teve uma experiência em que acredita ter visto anjos que o ajudaram na sua recuperação.

Alfredo Baiense tem uma história de muitas lutas. Pedreiro por profissão, conseguiu com bastante esforço formar os filhos na faculdade - um deles médico neurologista que atua em São Paulo. Num momento em que o cotidiano já estava mais tranquilo, um mal-estar lhe tirou do prumo. Dores nas articulações, febre e falta de ar.

Com os sintomas característicos da Covid-19, o aposentado foi levado para o hospital onde os exames constataram a gravidade do caso. "Meus pulmões estavam tomados, branquinhos, igual a leite. Essa doença age muito rápido. Fiquei 11 dias lutando pela minha vida", conta.

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Do grupo de risco pela faixa etária, Alfredo Baiense teve que ser internado, mas não foi intubado. Seguia no tratamento, até que um dia teve a nítida visão de uma pessoa fazendo o raio-x do seu pulmão e lhe apertando o tórax. "Deu três passos para trás, e não vi mais ninguém. Foram chamar o médico e, quando fizeram os exames, não deu nada mais na chapa (radiografia). E me falaram: 'o senhor estava morrendo, mas sua fé te curou'", ressalta o aposentado.

Questionado sobre mais detalhes do que viu, Alfredo Baiense está convicto de que anjos estiveram na UTI em que ficou internado, e que os pulmões doentes foram trocados. "Eu sigo um Deus vivo, e Papai do Céu me deu essa bênção", sustenta.