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Trânsito

Após chuvas, prefeitura retoma pintura de faixas no asfalto em Vitória

Sinalização horizontal é aplicada em vias da Capital, após secretaria de Obras ter afirmado que pintura seria refeita quando o tempo ficasse mais firme

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 16:41

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 fev 2024 às 16:41
Avenida Dante Michelini recebeu sinalização
Trecho da Avenida Dante Michelini que recebeu nova sinalização horizontal Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Vitória retomou a pintura de faixas horizontais nas vias da Capital que recentemente ganharam asfalto novo. A sinalização das vias ocorreu após a reportagem de A Gazeta ter relatado reclamações de motoristas e pedestres quanto à demora para que as faixas de trânsito fossem novamente aplicadas nas ruas e avenidas que foram recapeadas.
Na ocasião, a Secretaria de Obras de Vitória (Semob), responsável pela manutenção das vias, disse que o motivo da falta da sinalização horizontal nas vias estava ligado às chuvas na Capital. E garantiu que, com o tempo firme na primeira semana de fevereiro, as pinturas seriam concluídas.
Sem chuvas fortes nos últimos dias, a pintura foi retomada no último fim de semana. A Semob enviou para a reportagem fotos que comprovaram a sinalização em vias de Jardim Camburi, como as ruas Fortunato Abreu Gagno, Carlos Lindenberg e Orlando Caliman, além das avenidas Isac Lopes Rubim e Ranulpho Barbosa dos Santos.
De acordo com a Semob, a Rua Fortunato Abreu Gagno recebe trabalho de limpeza nas canaletas e, assim que for concluída essa operação, a pintura será finalizada. Já na Rua Carlos Lindenberg, no mesmo bairro, a secretaria providencia as pinturas do estacionamento lateral.
"É importante ressaltar que, mesmo que faça sol um dia após a chuva, muitas vezes é necessário aguardar mais um tempo para aplicar a pintura. Isto porque o piso pode parecer seco, mas ainda apresenta umidade"
Secretaria de Obras de Vitória - Comunicado por meio de nota
Já na Avenida Dante Michelini, que vai de Jardim da Penha a Jardim Camburi, a pintura, que estava incompleta, vem recebendo os acabamentos necessários para a sinalização.
Avenida Dante Michelini recebeu sinalização
Avenida Dante Michelini recebeu nova sinalização Crédito: Fernando Madeira
Ainda assim, como registrado pelo repórter fotográfico Fernando Madeira, é possível observar ruas de Jardim da Penha e parte da Avenida Maruípe sem sinalização. Em relação a essas vias, em entrevista à reportagem de A Gazeta no último dia 1º, Gustavo Perin, secretário de obras da Capital, afirmou que já há um plano de ação.
“Pedimos um pouco de paciência. Vamos chegar com a pintura logo mais. Pedimos compreensão da população. Temos todos os contratos em pleno funcionamento para que a gente possa executar tudo logo para a cidade”, disse Gustavo Perin.

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