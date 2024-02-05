Poste desaba e queda é flagrada por câmera de videomonitoramento na Serra

Imagens registradas por câmera de videomonitoramento mostram o exato momento em que um poste de energia desaba no meio da rua, assustando moradores de Lagoa Juara de Jacaraípe, na Serra. O desabamento ocorreu na manhã de domingo (4). O flagrante surpreendente da queda da estrutura chamou a atenção, e deixou moradores da região sem energia por um período.
No vídeo que mostra a queda é possível ver a estrutura caiu com o transformador e a fiação elétrica. Momentos antes do desabamento, que foi por volta de 9h30, um carro passou ao lado do poste e por pouco não foi atingido.
Após a queda, o fornecimento de energia foi prejudicado na região e uma equipe da EDP foi até o local para realizar a troca do poste. Segundo a empresa, o serviço já foi estabilizado.
Mulher foi atingida por parte de poste em Vila Velha
Em dezembro de 2023, uma mulher grávida foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se desprendeu de um poste no bairro Praia da Itaparica, em Vila Velha. Cleise de Fátima Viana, de 34 anos, estava grávida de seis meses na época do acidente e precisou passar por cirurgia.
Por conta da fratura, Cleise sofreu um traumatismo craniano e precisou passar por uma cirurgia de 4 horas, chegando a ter o movimento das pernas limitado temporariamente. O estado de saúde do bebê não foi prejudicado, porém, a mulher foi recomendada por médicos a não realizar o parto normal, trocando pelo parto cesariana.