Poste desaba e queda é flagrada por câmera de videomonitoramento na Serra

Imagens registradas por câmera de videomonitoramento mostram o exato momento em que um poste de energia desaba no meio da rua, assustando moradores de Lagoa Juara de Jacaraípe, na Serra. O desabamento ocorreu na manhã de domingo (4). O flagrante surpreendente da queda da estrutura chamou a atenção, e deixou moradores da região sem energia por um período.

No vídeo que mostra a queda é possível ver a estrutura caiu com o transformador e a fiação elétrica. Momentos antes do desabamento, que foi por volta de 9h30, um carro passou ao lado do poste e por pouco não foi atingido.

Após a queda, o fornecimento de energia foi prejudicado na região e uma equipe da EDP foi até o local para realizar a troca do poste. Segundo a empresa, o serviço já foi estabilizado.

Mulher foi atingida por parte de poste em Vila Velha