Capixaba vive tensão em incêndio com mais de 100 mortes no Chile: 'Terror'

A devastadora onda de incêndios florestais no Chile, que começou na última semana, atingiu proporções alarmantes, deixando um rastro de destruição e um número crescente de vítimas. Entre as testemunhas, a capixaba Andressa Vasconcelos compartilhou momentos angustiantes enquanto estava em Viña del Mar, cidade litorânea que se viu envolta em caos, com toque de recolher decretado pelo governo chileno.
O incêndio, que já destruiu entre 3 mil e 6 mil casas, atingiu os departamentos de Valparaíso, O'Higgins e Araucanía, alastrando-se para áreas urbanas e engolindo bairros inteiros. Autoridades apontam que alguns focos foram provocados de forma intencional, agravados pela severa seca na região e por ventos fortes. O presidente Gabriel Boric declarou estado de emergência, enquanto o número de mortos já ultrapassou 122 vítimas, com mais de 370 desaparecidos.
Andressa Vasconcelos, capixaba que está em viagem ao Chile, testemunha momentos assustadores e relembra o momento em que a normalidade de seu passeio em Viña del Mar foi interrompida. "Estávamos passeando no centro de Viña, quando paramos para almoçar e reparamos as fuligens nas mesas", conta.
A nuvem de poeira provocada pelo incêndio florestal rapidamente se aproximou, transformando o cenário em uma tempestade de areia. O relato prossegue descrevendo a noite sem luz e a repercussão da extensão do desastre.
"Quando acordamos no dia seguinte, ligamos a televisão e as notícias já estavam a todo vapor. Tivemos que esperar até meio-dia para pegarmos estrada rumo a Santiago "
Andressa ainda relata que, no trajeto, a estrada se tornou um cenário apocalíptico, com vários pontos de incêndio. "Pareceu que estávamos em um filme de terror", destaca.
Destruição provocada por incêndio no Chile
Combate ao fogo
Com mais de 43 mil hectares destruídos, o governo do Chile ainda analisa o prejuízo causado pelo fogo. No combate às chamas, os bombeiros usam caminhões e helicópteros. Segundo o presidente Gabriel Boric, o "país enfrenta uma tragédia de grande magnitude" e "o fogo avança muito rapidamente", o que dificulta o trabalho de combate, além das condições meteorológicas adversas.