Capixaba vive tensão em incêndio com mais de 100 mortes no Chile: 'Terror'

A devastadora onda de incêndios florestais no Chile, que começou na última semana, atingiu proporções alarmantes, deixando um rastro de destruição e um número crescente de vítimas. Entre as testemunhas, a capixaba Andressa Vasconcelos compartilhou momentos angustiantes enquanto estava em Viña del Mar, cidade litorânea que se viu envolta em caos, com toque de recolher decretado pelo governo chileno.

O incêndio, que já destruiu entre 3 mil e 6 mil casas, atingiu os departamentos de Valparaíso, O'Higgins e Araucanía, alastrando-se para áreas urbanas e engolindo bairros inteiros. Autoridades apontam que alguns focos foram provocados de forma intencional, agravados pela severa seca na região e por ventos fortes. O presidente Gabriel Boric declarou estado de emergência, enquanto o número de mortos já ultrapassou 122 vítimas, com mais de 370 desaparecidos.

Andressa Vasconcelos, capixaba que está em viagem ao Chile, testemunha momentos assustadores e relembra o momento em que a normalidade de seu passeio em Viña del Mar foi interrompida. "Estávamos passeando no centro de Viña, quando paramos para almoçar e reparamos as fuligens nas mesas", conta.

A nuvem de poeira provocada pelo incêndio florestal rapidamente se aproximou, transformando o cenário em uma tempestade de areia. O relato prossegue descrevendo a noite sem luz e a repercussão da extensão do desastre.

"Quando acordamos no dia seguinte, ligamos a televisão e as notícias já estavam a todo vapor. Tivemos que esperar até meio-dia para pegarmos estrada rumo a Santiago " Andressa Vasconcelos - Arquiteta, sobre incêndo no Chile

Andressa ainda relata que, no trajeto, a estrada se tornou um cenário apocalíptico, com vários pontos de incêndio. "Pareceu que estávamos em um filme de terror", destaca.

Destruição provocada por incêndio no Chile

Combate ao fogo