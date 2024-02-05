Homem morre em acidente em empresa de Cachoeiro de Itapemirim

Um trabalhador do setor de rochas morreu em um acidente ao movimentar chapas de granito em uma empresa localizada em Duas Barras, Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Segundo o Sindimármore (Sindicato dos Trabalhadores de Mármore, Granito e Calcário do Estado do Espírito Santo), o caso foi registrado na tarde de sábado (3), e a vítima trabalhava no setor de resina.
O diretor do sindicato, Wanderley Alves de Oliveira, informou que a vítima é Carlos Eduardo Lopes, de 30 anos. “Testemunha nos contou que o homem trabalhava no setor de resina e, ao movimentar as chapas na ponte, a correia que as prendia se rompeu e as pedras caíram sobre ele”. O nome da empresa, no entanto, não foi divulgado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas Carlos já estava morto. O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil.
O corpo foi sepultado em um cemitério particular de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde de domingo (4). Carlos morava no bairro Aeroporto e deixa uma esposa e uma filha.