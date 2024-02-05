Homem morre em acidente em empresa de Cachoeiro de Itapemirim

O diretor do sindicato, Wanderley Alves de Oliveira, informou que a vítima é Carlos Eduardo Lopes, de 30 anos. “Testemunha nos contou que o homem trabalhava no setor de resina e, ao movimentar as chapas na ponte, a correia que as prendia se rompeu e as pedras caíram sobre ele”. O nome da empresa, no entanto, não foi divulgado.