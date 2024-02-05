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Setor de rochas

Homem morre em acidente em empresa de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o diretor do Sindimármore, vítima tinha 30 anos; Samu/192 chegou a ser acionado, mas Carlos Eduardo já estava morto

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 12:47

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 fev 2024 às 12:47
Um trabalhador do setor de rochas morreu em um acidente ao movimentar chapas de granito em uma empresa localizada em Duas Barras, Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Segundo o Sindimármore (Sindicato dos Trabalhadores de Mármore, Granito e Calcário do Estado do Espírito Santo), o caso foi registrado na tarde de sábado (3), e a vítima trabalhava no setor de resina. 
O diretor do sindicato, Wanderley Alves de Oliveira, informou que a vítima é Carlos Eduardo Lopes, de 30 anos. “Testemunha nos contou que o homem trabalhava no setor de resina e, ao movimentar as chapas na ponte, a correia que as prendia se rompeu e as pedras caíram sobre ele”. O nome da empresa, no entanto, não foi divulgado. 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas Carlos já estava morto. O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil. 
O corpo foi sepultado em um cemitério particular de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde de domingo (4). Carlos morava no bairro Aeroporto e deixa uma esposa e uma filha. 

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