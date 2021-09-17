Casa do advogado Hugo Miguel Nunes suspeito de envolvimento com tráfico Crédito: Caíque Verli

Your browser does not support the audio element. Após cerco de 5h, polícia não consegue prender advogado suspeito de tráfico no ES

A polícia chegou a casa do advogado por volta das 18 horas. Informações obtidas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, são de que viaturas cercaram a casa e drones ajudaram a monitorar a região. Membros da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) acompanharam a ação. Apesar das muitas tentativas, a família não permitia a entrada na casa.

Policiais informaram aos familiares do advogado que permaneceriam no local até as 6 horas desta sexta-feira (17), quando, por lei, poderiam entrar na residência do advogado e efetuar a prisão. Mas, às 23 horas, a família autorizou a entrada do delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, que conduzia a ação, da equipe de policiais que o acompanhava, e dos representantes da OAB-ES. Foi quando constataram que o advogado tinha fugido.

Hugo Miguel Nunes, advogado suspeito de tráfico de drogas Crédito: Divulgação

Guilherme Eugênio Rodrigues ponderou ainda que, se a polícia tivesse entrado na casa por volta das 18 horas e constatado que Hugo não estava no local, teria iniciado uma diligência para impedir a fuga. Lembrou, ainda, que este tipo de prisão, por se tratar de um advogado, depende da presença de representantes da OAB-ES, e ainda exigia muita atenção, já que Hugo possui armas. "Fato apontado pela investigação e confirmado por seus familiares", explicou.

PROCESSO POR TRÁFICO TRAMITA EM MINAS GERAIS

O processo a que Hugo responde, por tráfico de drogas, tramita na Justiça de Minas Gerais. A maior parte das investigações está em segredo de Justiça, mas A Gazeta conseguiu apurar que elas foram iniciadas a partir de uma apreensão de drogas ocorrida em uma cidade do interior de Minas Gerais cujo destino era o Espírito Santo.

A apuração que se seguiu mostrou relações de criminosos levando informações para presídios capixabas, envolvendo ainda a participação de advogados. A prisão preventiva de Hugo foi solicitada e concedida. Fato semelhante ao que foi identificado, posteriormente, na Operação Armistício, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo.

No andamento processual, que consta no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), há informação de que Hugo entrou com uma solicitação de revogação da prisão preventiva, pedido negado pelo juiz Maurílio Cardoso Naves. Na decisão é dito que o processo refere-se a uma “investigação policial relacionada à existência de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.” Ele já havia pedido um habeas corpus contra a prisão preventiva, que também havia sido negado.

É informado na decisão judicial que Hugo e outros advogados foram apontados em investigação policial como responsáveis pela comunicação de dois presos recolhidos em unidade de segurança máxima do Espírito Santo com o público externo.

"Tais informações foram extraídas de telefones celulares apreendidos com outras pessoas investigadas, extração esta também autorizada judicialmente, de forma que existem indícios objetivos da participação do requerente no esquema criminoso investigado. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, como dito, está embasada em elementos concretos, e, assim, devidamente fundamentada" Maurílio Cardoso Naves - Juiz de direito em MG

A tipificação penal constante no mandado de prisão é a Lei: 11343, art. 33, tráfico de drogas. No documento é dito: “O(a) Dr(a) Juiz(a), que assina o presente mandado de prisão, da Vara e Comarca que constam na presente ordem, manda a qualquer oficial de Justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que prenda e recolha a qualquer unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na presente ordem”.

ESCAPOU DE AÇÃO DE POLÍCIAS CAPIXABA E MINEIRA

Entre eles estava Hugo Nunes. “Ele não foi preso por não ter sido localizado”, explicou o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) Guarapari.

A ação foi uma junção da Operação Vade Mecum, da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) Guarapari , e da Operação Marcos 4:22, da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, em Minas Gerais. Atuaram cerca de 30 policiais, entre equipes da PCMG, da Denarc Guarapari, da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) e da Superintendência de Polícia Especializada (SPE).

ADVOGADO ABANDONA A DEFESA DE MÁRCIA

Na tarde desta quinta-feira (15), ao ser procurado pela reportagem, o advogado Hugo Nunes informou haver renunciado à defesa de Márcia e que não mais se manifestaria sobre o processo.

Em relação ao mandado de prisão que existe contra ele, disse preferir não se manifestar. “Estou sob muita pressão. Já está tudo resolvido, caso contrário, eu seria preso. Só tentei ajudar e estou sendo perseguido”, disse.