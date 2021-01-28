Linha Verde foi implantada em 2018 e extinta nesta quarta-feira (27) Crédito: Carlos Alberto Silva

capital vai continuar com dois corredores para veículos coletivos, como vans escolares, táxis e os ônibus, que continuam valendo.

Your browser does not support the audio element. Apesar da Linha Verde extinta, Vitória segue com duas vias exclusivas

Uma delas é no entroncamento das avenidas Desembargador Santos Neves com Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura do bairro Santa Helena. A via exclusiva dá acesso para os motoristas que vem do Centro e precisam acessar a Reta da Penha, no sentido Serra.

O outro ponto de faixa exclusiva para veículo de passageiros é a rua Duckla de Aguiar, também na Praia de Santa Helena. Ela que dá acesso para a Terceira Ponte para os ônibus que seguem pela Avenida Cezar Hilal.

MULTAS

Por nota, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) explicou que esses pontos continuam funcionando como corredores exclusivos, normalmente.

Inclusive, os motoristas que utilizarem de forma indevida as faixas, poderão ser multados se flagrados. O valor da multa é de R$ 293,47 e considerada gravíssima, gerando a perda de sete pontos na Carteira de Habilitação.

IMPLEMENTAÇÃO

A Linha Verde foi criada em março de 2018 como sendo uma faixa exclusiva para ônibus, táxis, vans e carros com três ou mais passageiros, inicialmente na Avenida Dante Michelini, em Vitória.

Na época, a gestão municipal explicou que o objetivo era priorizar o uso dos transportes públicos, além de dar agilidade aos corredores de ônibus, evitando paradas sem necessidade e também aumentando a segurança para o embarque e desembarque de passageiros dos coletivos.

Desde sua implantação, a Linha Verde dividiu opiniões de motoristas e passageiros de ônibus e virou uma polêmica na Capital. O prefeito Luciano Rezende enfrentou resistência da população, que alegou não ter sido ouvida sobre o projeto. Moradores moveram ações na Justiça, que chegou a suspender o funcionamento da faixa exclusiva.