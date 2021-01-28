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Trânsito

Apesar da Linha Verde extinta, Vitória segue com duas vias exclusivas

Nesta semana, a faixa exclusiva para coletivos na Avenida Dante Michelini foi extinta pelo prefeito Lorenzo Pazolini. No entanto, elas vão continuar existindo na região de Santa Helena
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

28 jan 2021 às 20:11

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 20:11

Linha Verde foi implantada em 2018 e extinta nesta quarta-feira (27)
Linha Verde foi implantada em 2018 e extinta nesta quarta-feira (27) Crédito: Carlos Alberto Silva
A Linha Verde que existia na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória, foi extinta pelo prefeito Lorenzo Pazolini na última  quarta-feira (27). A via era formada por uma das três faixas do sentido Vitória-Serra e era destinada exclusivamente para ônibus e outros veículos de transporte de passageiros, mas não era a única. 
capital vai continuar com dois corredores para veículos coletivos, como vans escolares, táxis e os ônibus, que continuam valendo. 
Apesar da Linha Verde extinta, Vitória segue com duas vias exclusivas
Uma delas é no entroncamento das avenidas Desembargador Santos Neves com Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura do bairro Santa Helena. A via exclusiva dá acesso para os motoristas que vem do Centro e precisam acessar a Reta da Penha, no sentido Serra. 
O outro ponto de faixa exclusiva para veículo de passageiros é a rua Duckla de Aguiar, também na Praia de Santa Helena. Ela que dá  acesso para a Terceira Ponte para os ônibus que seguem pela Avenida Cezar Hilal.  

MULTAS

Por nota, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) explicou que esses pontos continuam funcionando como corredores exclusivos, normalmente. 
Inclusive, os motoristas que utilizarem de forma indevida as faixas, poderão  ser multados se flagrados. O valor da multa é de R$ 293,47  e considerada gravíssima, gerando a perda de sete pontos na Carteira de Habilitação.

IMPLEMENTAÇÃO

A Linha Verde foi criada em março de 2018 como sendo uma faixa exclusiva para ônibus, táxis, vans e carros com três ou mais passageiros, inicialmente na Avenida Dante Michelini, em Vitória.
Na época, a gestão municipal explicou que o objetivo era priorizar o uso dos transportes públicos, além de dar agilidade aos corredores de ônibus, evitando paradas sem necessidade e também aumentando a segurança para o embarque e desembarque de passageiros dos coletivos.
Desde sua implantação, a Linha Verde dividiu opiniões de motoristas e passageiros de ônibus e virou uma polêmica na Capital. O prefeito Luciano Rezende enfrentou resistência da população, que alegou não ter sido ouvida sobre o projeto. Moradores moveram ações na Justiça, que chegou a suspender o funcionamento da faixa exclusiva.
A prefeitura chegou a testar a ampliação da linha até o Hortomercado, na Enseada do Suá, mas o projeto não foi para frente. A principal reclamação dos motoristas foi sobre os congestionamentos formados.

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