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Trânsito

Com promessa de multa nesta quarta, motoristas respeitam Linha Verde

A reportagem de A Gazeta esteve na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, entre 6h e 7h30 desta quarta-feira (27) e, apesar da ausência de guardas para fiscalizar, nenhum motorista utilizou a faixa exclusiva irregularmente nesse período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 09:05

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 09:05

Avenida Dante Michelini, onde funciona a Linha Verde Crédito: Caíque Verli
Com a promessa de iniciar nesta quarta-feira (27) a aplicação de multas para quem desrespeitar a Linha Verde, motoristas respeitaram a regra e não infringiram o corredor exclusivo nas primeiras horas desta manhã. Nenhum guarda municipal esteve na orla das 6h às 7h30 e as multas ainda não começaram porque a previsão é que a fiscalização inicie após a prefeitura terminar a troca das placas de regulamentação - ainda faltam três placas, de acordo com a prefeitura,
Mesmo com a ausência de fiscalização efetiva, A Gazeta não flagrou nenhum motorista cometendo a infração de utilizar a via irregularmente, o que poderá render uma multa de R$ 130,16 e perda de quatro pontos na carteira de habilitação.
A Linha Verde é o corredor exclusivo para transporte coletivo  ônibus, vans, táxis  e também a Carona Solidária, que são veículos com três ou mais pessoas. O corredor exclusivo funciona das 6h às 20h nos dias úteis, e das 6h às 14h aos sábados. No local, também é permitido o tráfego de ambulâncias e de viaturas policiais. A Linha Verde começou a funcionar em março de 2018, mas não havia previsão de multa.  

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A previsão era que a aplicação das multas começasse a valer desde segunda-feira (25), mas como a prefeitura não conseguiu trocar as placas de regulamentação da via a tempo, acabou suspendendo a fiscalização até esta terça-feira (26).
A Prefeitura de Vitória foi procurada pela reportagem para comentar a ausência de guardas na via neste início da fiscalização, mas ainda não se pronunciou. Na terça-feira (26), a secretaria de Segurança Urbana de Vitória disse que, devido às fortes chuvas dos últimos dias, a instalação das placas de sinalização da Linha Verde, em Camburi, está sendo feita nesta semana. A previsão é que a instalação das placas em toda a extensão da Linha Verde seja finalizada nesta quarta-feira (27). A fiscalização começa após o término da instalação das placas.

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