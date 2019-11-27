Com promessa de multa nesta quarta, motoristas respeitam Linha Verde

Avenida Dante Michelini, onde funciona a Linha Verde Crédito: Caíque Verli

Com a promessa de iniciar nesta quarta-feira (27) a aplicação de multas para quem desrespeitar a Linha Verde, motoristas respeitaram a regra e não infringiram o corredor exclusivo nas primeiras horas desta manhã. Nenhum guarda municipal esteve na orla das 6h às 7h30 e as multas ainda não começaram porque a previsão é que a fiscalização inicie após a prefeitura terminar a troca das placas de regulamentação - ainda faltam três placas, de acordo com a prefeitura,

Mesmo com a ausência de fiscalização efetiva, A Gazeta não flagrou nenhum motorista cometendo a infração de utilizar a via irregularmente, o que poderá render uma multa de R$ 130,16 e perda de quatro pontos na carteira de habilitação.

A Linha Verde é o corredor exclusivo para transporte coletivo  ônibus, vans, táxis  e também a Carona Solidária, que são veículos com três ou mais pessoas. O corredor exclusivo funciona das 6h às 20h nos dias úteis, e das 6h às 14h aos sábados. No local, também é permitido o tráfego de ambulâncias e de viaturas policiais. A Linha Verde começou a funcionar em março de 2018, mas não havia previsão de multa.

A previsão era que a aplicação das multas começasse a valer desde segunda-feira (25), mas como a prefeitura não conseguiu trocar as placas de regulamentação da via a tempo, acabou suspendendo a fiscalização até esta terça-feira (26).