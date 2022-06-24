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Junho ou dezembro?

Aniversário de Cariacica é em junho, mas bandeira traz outra data. Entenda

O município comemora 132 anos em 24 de junho, mas a bandeira da cidade leva o dia 30 de dezembro como data de sua fundação

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 10:28

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

24 jun 2022 às 10:28
Igreja São João batista, Cariacica Sede
Igreja São João batista, Cariacica Sede Crédito: Ricardo Medeiros
Em 24 de junho, o município de Cariacica comemora 132 anos de fundação e o dia do padroeiro da cidade, São João Batista. Em meio a uma programação especial, com mutirão de serviços, missas, feiras e shows, uma dúvida histórica surge: por que a bandeira da cidade leva o dia 30 de dezembro como data de sua fundação?
Para responder a essa pergunta precisamos voltar no tempo, mais precisamente para antes da emancipação política do município, período em que as terras que hoje conhecemos como Cariacica eram utilizadas como fazendas para plantação e criação de gado.
Os jesuítas eram responsáveis por parte delas, cultivavam em suas fazendas em Cariacica alimentos que serviam às crianças do orfanato do Colégio Santiago, na capital Vitória. Isso explica, entre outros fatores, a aproximação dos locais com a religião católica e a devoção a São João Batista, trazida pelos religiosos para o Brasil.

Aniversàrio de Cariacica

Logo, a celebração no dia 24 de junho, dia de São João, é importante na história da cidade e mostra a relevância da ocupação dos jesuítas. Ela relembra a história, origens e reforça a formação cultural do seu povo. 
A fundação de Cariacica, entretanto, se deu em 1890, primeiramente como Vila de Cariacica e, ao final do mesmo ano, pelo decreto estadual nº 57, de 25 de dezembro, sendo emancipada de Vitória e se tornando município, tendo como data oficial de criação 30 de dezembro.
Publicação no jornal A Gazeta em 30 de dezembro de 1949
Publicação no jornal A Gazeta em 30 de dezembro de 1949 Crédito: Cedoc / A Gazeta
A confusão na data de comemoração se explica com um fato da década de 1970, quando uma lei provinda direto do legislativo municipal (Lei Nº 516, de 1971) passou a autorizar o executivo a comemorar o aniversário da cidade junto à festa do santo padroeiro. Desde então, em vários anos foi realizada uma festa única no dia 24 de junho.

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Quem foi São João Batista?

São João Batista é o primeiro mártir da Igreja Católica e o último dos profetas. Sua festa é celebrada no dia 24 de junho, em solenidade da Natividade de São João. Em sua missão, ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados manifestos através do batismo. João batizava o povo e por isso o nome João Batista, ou seja, João aquele que batiza.
Imagem de São João Batista
Imagem de São João Batista Crédito: Shutterstock
A fogueira, característica das festas de São João, tem fundamento na história do nascimento de João Batista. A fogueira era um sinal de Santa Isabel para Maria, mãe de Jesus, saber que João nasceu.
No Brasil, a prática do acendimento da fogueira na noite de 23 para 24 de junho foi trazida pelos jesuítas. Com o tempo foi associada a outras tradições populares, como o forró e a quadrilha caipira, que herdou elementos de bailes populares da Europa, as palavras “anarriê”, “alavantú” e “balancê”, por exemplo, são adaptações de termos de bailes populares da França.
*com informações da prefeitura de Cariacica

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