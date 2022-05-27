Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vista para Baía de Vitória

Cariacica prevê início de obras da orla de Porto de Santana para junho

Expectativa da prefeitura é que os projetos para as intervenções sejam concluídos em breve para que construção comece nos próximos 30 dias

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 14:52

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 mai 2022 às 14:52
Projeção da orla de Porto de Santana, em Cariacica
Projeção da orla de Porto de Santana, em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica
As obras da orla de Porto de Santana, em Cariacica, devem começar em junho deste ano, acredita o secretário de Obras do município, Weverton Moraes. A expectativa é que em breve os detalhes finais do projeto sejam resolvidos para a construção da nova orla na região de Porto de Santana, que tem previsão de estar pronta em dois anos após o início das atividades.
A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Euclério Sampaio (DEM) e pelo governador Renato Casagrande (PSB) em janeiro. O consórcio de empresas vencedor da licitação é responsável pela produção e execução dos projetos executivo e arquitetônico, além da obtenção da licença ambiental.
“Cabe a empresa ganhadora fazer os estudos de viabilidade, a entrega do projeto executivo e a obtenção da licença ambiental. Ela está trabalhando e nós vamos analisar os projetos. Acreditamos que nos próximos 30 dias os trabalhos de obra comecem”, falou Moraes.
Orçada em R$ 33,8 milhões, a orla deve conter:
  • Novos quiosques/restaurantes e banheiros modernos e amplos, ambientalmente sustentáveis, com alimentação por energia solar, que possibilitará economia de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações; 
  • Iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, de alta eficiência, garantindo mais economia para a cidade e mais modernidade e sustentabilidade ao empreendimento; 
  • Estacionamentos, ciclovia, calçadão, deques, espaços para a prática de exercícios físicos; 
  • Implantação de atracadouro, que dará apoio aos pescadores, feito em estruturas de concreto flutuante que se movimentarão de acordo com o nível da maré; 
  • Preservação da riqueza vegetal do manguezal, com construção conectada com a paisagem. Os deques vão contornar a vegetação.

Projeção da orla de Porto de Santana, em Cariacica

Segundo Moraes, a novidade já movimentou interesse na região. “Já houve especulações imobiliárias de valorização. Já fomos procurados por vários restaurantes”, comentou o secretário.
Também está prevista uma faixa de areia de 1,1km de comprimento com 12m (maré vazia) e 8m (maré alta) de largura da orla. No entanto, não será permitido que os frequentadores a utilizem para tomar banho, enquanto a água não estiver em condições adequadas. Inicialmente, o projeto foi chamado de praia artificial, mas a prefeitura esclareceu que não se tratava de um local para uso aquático.
Em janeiro, Euclério Sampaio disse para a reportagem de A Gazeta que o serviço de saneamento na extensão da orla está em andamento. A praia deve ficar para um segundo momento, ainda sem previsão.
Cariacica prevê início de obras da orla de Porto de Santana para junho

Atualização

31/05/2022 - 10:57
Após a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Cariacica enviou projeções atualizadas da orla de Porto de Santana. As imagens foram alteradas.

Veja Também

BR 262 em Cariacica: saiba como viaduto muda acesso a Campo Grande

Vídeo mostra assaltantes rendendo funcionários de lanchonete em Cariacica

Homem fica preso em buraco ao tentar furtar loja em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados