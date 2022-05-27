Cariacica prevê início de obras da orla de Porto de Santana para junho

As obras da orla de Porto de Santana, em Cariacica, devem começar em junho deste ano, acredita o secretário de Obras do município, Weverton Moraes. A expectativa é que em breve os detalhes finais do projeto sejam resolvidos para a construção da nova orla na região de Porto de Santana, que tem previsão de estar pronta em dois anos após o início das atividades.
A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Euclério Sampaio (DEM) e pelo governador Renato Casagrande (PSB) em janeiro. O consórcio de empresas vencedor da licitação é responsável pela produção e execução dos projetos executivo e arquitetônico, além da obtenção da licença ambiental.
“Cabe a empresa ganhadora fazer os estudos de viabilidade, a entrega do projeto executivo e a obtenção da licença ambiental. Ela está trabalhando e nós vamos analisar os projetos. Acreditamos que nos próximos 30 dias os trabalhos de obra comecem”, falou Moraes.
Orçada em R$ 33,8 milhões, a orla deve conter:
- Novos quiosques/restaurantes e banheiros modernos e amplos, ambientalmente sustentáveis, com alimentação por energia solar, que possibilitará economia de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações;
- Iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, de alta eficiência, garantindo mais economia para a cidade e mais modernidade e sustentabilidade ao empreendimento;
- Estacionamentos, ciclovia, calçadão, deques, espaços para a prática de exercícios físicos;
- Implantação de atracadouro, que dará apoio aos pescadores, feito em estruturas de concreto flutuante que se movimentarão de acordo com o nível da maré;
- Preservação da riqueza vegetal do manguezal, com construção conectada com a paisagem. Os deques vão contornar a vegetação.
Projeção da orla de Porto de Santana, em Cariacica
Segundo Moraes, a novidade já movimentou interesse na região. “Já houve especulações imobiliárias de valorização. Já fomos procurados por vários restaurantes”, comentou o secretário.
Também está prevista uma faixa de areia de 1,1km de comprimento com 12m (maré vazia) e 8m (maré alta) de largura da orla. No entanto, não será permitido que os frequentadores a utilizem para tomar banho, enquanto a água não estiver em condições adequadas. Inicialmente, o projeto foi chamado de praia artificial, mas a prefeitura esclareceu que não se tratava de um local para uso aquático.
Em janeiro, Euclério Sampaio disse para a reportagem de A Gazeta que o serviço de saneamento na extensão da orla está em andamento. A praia deve ficar para um segundo momento, ainda sem previsão.
Cariacica prevê início de obras da orla de Porto de Santana para junho
Atualização
31/05/2022 - 10:57
Após a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Cariacica enviou projeções atualizadas da orla de Porto de Santana. As imagens foram alteradas.