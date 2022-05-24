BR 262 em Cariacica: saiba como viaduto muda acesso a Campo Grande

Projeção aérea de como deve ficar a BR 262, próximo ao Kleber Andrade, após as obras Crédito: Prefeitura de Cariacica

Prefeitura de Cariacica deve lançar em junho a licitação das obras de construção de um viaduto na BR 262 , na altura do estádio Kleber Andrade . O trecho é visto como um gargalo no trânsito da cidade. A ideia é trazer fluidez ao tráfego de veículos na rodovia, com a redução do número de semáforos.

Segundo o secretário de Obras Weverton Moraes, a ideia é que quem segue pela BR 262, onde há o cruzamento, passe pela pista de cima, enquanto que quem sai da Avenida Kleber Andrade e vai para Campo Grande utilize o caminho por baixo. A passagem dos pedestres acontecerá na parte inferior.

De acordo com as projeções obtidas pela reportagem, as vias marginais serão mantidas. Em um sentido, uma dá acesso para quem vem da BR 262 e vai entrar em Campo Grande. No outro, há a entrada e saída da rodovia com a Avenida Kleber Andrade.

“Estamos focando nessa primeira passagem no Kleber Andrade, que tem um gargalo muito grande para quem vai para Campo Grande. Estamos quase finalizando o projeto e a nossa previsão é que no próximo mês tenhamos a licitação. Para a pessoa visualizar, a ideia é parecida com o que o morador de Cariacica já pode ver da estrutura que há em frente à Ceasa, na BR 101”, informou o secretário.

Moraes afirma que a prefeitura está na iminência de finalizar a captação dos R$ 45 milhões. O governo do Estado e emendas do Senado devem ajudar com o custeio das intervenções, de acordo com informações do Executivo municipal.

Durante as obras, o secretário planeja manter duas faixas livres, em cada sentido, para o fluxo de veículos durante o dia e a continuação dos trabalhos aos fins de semana e também no período noturno.

Projeção de como será uma das passagens de nível na BR 262 em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica

MAIS VIADUTOS

Está em curso também a elaboração do projeto de mais viadutos em outros pontos da BR 262: em Alto Lage e em Campo Grande, próximo ao Posto Valentim, conforme adiantou o prefeito Euclerio Sampaio (DEM) à coluna Leonel Ximenes

No entanto, a expectativa é que sejam levantados um de cada vez, explica o secretário de Obras. “Trabalhamos os projetos em paralelo, mas não podemos executar tudo ao mesmo tempo. Vamos planejar para realizar um de cada vez”, diz Moraes.

Em etapa de análise, Jardim América, nas imediações do terminal rodoviário, também pode receber futuramente um viaduto, de acordo com o secretário, porém este seria o último da lista.

As obras fazem parte dos projetos de revitalização da BR 262, que terá ciclovia no canteiro central, melhorias na pavimentação, na iluminação e nos acessos aos bairros.