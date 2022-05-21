Moradores de Padre Gabriel, em Cariacica, reclamam de vazamento de água

Um vazamento de água na Rua Padre Josino Tavares, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, tem tirado o sossego dos moradores do local há pelo menos três dias. Por causa da quantidade de água vazando, a rua estava completamente alagada neste sábado (21).
Os moradores reclamam da demora da Cesan para solucionar o problema, que foi comunicado oficialmente à companhia na quinta-feira (19), a partir da abertura de protocolo por pessoas que moram na rua.
O líder comunitário de Padre Gabriel, Zenildo Sena da Silva, informou que alguns moradores relataram que o problema teria se iniciado ainda na terça-feira (17). Com o passar dos dias, o buraco foi aumentando, assim como a quantidade de água jorrando na rua.
Questionada a respeito, a assessoria de imprensa da Cesan informou, na tarde deste sábado (21), que os técnicos da Companhia já estavam no local para realizar o reparo.
No entanto, o líder comunitário do bairro ressaltou que os técnicos abriram um buraco maior, sinalizaram o local, mas não conseguiram solucionar o problema, pois dependeriam de máquinas para isso. "Vieram tentar resolver e abriram mais a cratera. Informaram aos moradores que só vai ser possível solucionar na segunda-feira, quando tiver máquina", detalhou o líder comunitário.
Novamente questionada, a assessoria da Cesan informou na manhã deste domingo (22) que os técnicos retornam para concluir os serviços.
Também na manhã deste domingo (22), reportagem de A Gazeta entrou em contato com o líder comunitário de Padre Miguel, Zenildo Sena, que explicou que o vazamento foi contido pelos técnicos da Cesan, mas que ainda falta o acabamento da obra, já que uma cratera foi aberta por conta do problema. A expectativa é que uma equipe da companhia retorne ao local na segunda-feira (23).
Atualização
22/05/2022 - 1:17
Após a pulicação da reportagem, a Cesan informou que os técnicos retornam na manhã deste domingo (22) para concluir os serviços. O líder comunitário de Padre Miguel, Zenildo Sena, afirmou que o vazamento foi contido. O texto foi atualizado.