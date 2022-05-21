Três dias

Moradores de Padre Gabriel, em Cariacica, reclamam de vazamento de água

Os populares questionam a demora da Cesan para solucionar o problema, que foi comunicado oficialmente à companhia na quinta-feira (19)

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 20:55

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

21 mai 2022 às 20:55
Vazamento de água já dura mais de 48 horas na rua Padre Josino Tavares, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica
Vazamento de água já dura ao menos três dias na rua Padre Josino Tavares, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Zenildo Sena da Silva
Um vazamento de água na Rua Padre Josino Tavares, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, tem tirado o sossego dos moradores do local há pelo menos três dias. Por causa da quantidade de água vazando, a rua estava completamente alagada neste sábado (21). 
Os moradores reclamam da demora da Cesan para solucionar o problema, que foi comunicado oficialmente à companhia na quinta-feira (19), a partir da abertura de protocolo por pessoas que moram na rua.
O líder comunitário de Padre Gabriel, Zenildo Sena da Silva, informou que alguns moradores relataram que o problema teria se iniciado ainda na terça-feira (17). Com o passar dos dias, o buraco foi aumentando, assim como a quantidade de água jorrando na rua.
Questionada a respeito, a assessoria de imprensa da Cesan informou, na tarde deste sábado (21), que os técnicos da Companhia já estavam no local para realizar o reparo.
No entanto, o líder comunitário do bairro ressaltou que os técnicos abriram um buraco maior, sinalizaram o local, mas não conseguiram solucionar o problema, pois dependeriam de máquinas para isso. "Vieram tentar resolver e abriram mais a cratera. Informaram aos moradores que só vai ser possível solucionar na segunda-feira, quando tiver máquina", detalhou o líder comunitário.
Novamente questionada, a assessoria da Cesan informou na manhã deste domingo (22) que os técnicos retornam para concluir os serviços.
Também na manhã deste domingo (22), reportagem de A Gazeta entrou em contato com o líder comunitário de Padre Miguel, Zenildo Sena, que explicou que o vazamento foi contido pelos técnicos da Cesan, mas que ainda falta o acabamento da obra, já que uma cratera foi aberta por conta do problema. A expectativa é que uma equipe da companhia retorne ao local na segunda-feira (23).

Atualização

22/05/2022 - 1:17
Após a pulicação da reportagem, a Cesan informou que os técnicos retornam na manhã deste domingo (22) para concluir os serviços. O líder comunitário de Padre Miguel, Zenildo Sena, afirmou que o vazamento foi contido. O texto foi atualizado. 

