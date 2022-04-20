Alinhamento de planetas chama atenção no céu de Vitória

Planetas se destacam e ficam alinhados no céu de Vitória Crédito: Edmar Emanoel Francisco

A Gazeta, é possível quatro pontos luminosos se destacando em meio ao avermelhado tom dos primeiros minutos do nascer do sol. O alinhamento de quatro planetas foi registrado no céu na altura da Praia da Guarderia , em Vitória , na madrugada desta quinta-feira (20). Nas imagens enviadas à reportagem de, é possível quatro pontos luminosos se destacando em meio ao avermelhado tom dos primeiros minutos do nascer do sol.

Segundo o astrônomo do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio De Janeiro (UFRJ) Daniel Mello, o alinhamento dos planetas é algo natural de ocorrer no Sistema Solar. “Os planetas estão constantemente girando em torno do Sol e, do ponto de vista da Terra, podem formar configurações diversas”, explica.

A configuração vista com os quatro planetas no céu capixaba é especial, segundo o astrônomo, e pode ser vista em várias partes do Brasil até o dia 30 de abril. “Os quatro planetas que tem sido vistos são os mais brilhantes: Saturno, Júpiter, Vênus e Marte. Eles podem ser observados na direção leste, em todo o país, por volta das 5h da manhã”.

Planetas se destacam e ficam alinhados no céu de Vitória Crédito: Edmar Emanoel Francisco

SEMPRE CONSEGUIMOS VER OS PLANETAS?

Daniel Mello conta que os planetas sempre podem ser vistos, mas costumam estar em posições diferentes e serem observados em horários diferentes durante a noite. “A posição deles sempre muda, dia após dia. Alguns planetas mudam de posição mais rapidamente, como Vênus, outros mais devagar, como Saturno”, destaca.

“O fato de vermos quatro planetas nesta semana é o efeito acumulado do movimento deles em torno do Sol e da posição da Terra em relação à órbita deles. Daqui a um ano, a posição dos planetas será bem diferente e não teremos os quatro alinhados em relação ao horizonte”, afirma o astrônomo.

PERTO AOS NOSSOS OLHOS, MAS LONGE LÁ EM CIMA

Apesar de vermos os planetas alinhados, a posição deles difere no espaço. Segundo o astrônomo, quando os planetas estão fisicamente alinhados, estão muito próximos do céu, do ponto de vista do observador da Terra, formando uma conjunção planetária.

“Uma dessas conjunções vai ocorrer no dia 30 de abril, entre Vênus e Júpiter. Os dois estarão bem próximos no céu neste dia, embora estejam fisicamente muito distantes um do outro no espaço", diz Daniel.

O fenômeno com os quatro planetas ainda poderá ser observado até o fim do mês de abril, mas com Júpiter acima de Vênus e Saturno mais distante de Marte.