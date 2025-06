Má-fé

Advogada do ES que levou pedrada na cabeça alerta para golpes com a imagem dela

Michaella Zukowski, de 27 anos, foi surpreendida ao descobrir que criminosos estão criando vaquinhas virtuais falsas utilizando a história dela. "Isso é cruel e absurdo", alertou

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 18 de junho de 2025 às 22:16

Advogada que ficou mono ocular após ser atingida por pedra na Rodovia do Sol é surpreendida com vaquinha falsa criada usando seu nome Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A advogada Michaella Zukowski, de 27 anos, viveu mais um pesadelo esta semana. Um ano após ter a vida afetada ao ser atingida por uma pedra na cabeça enquanto estava dentro do carro com o pai e o irmão, na Rodovia do Sol, em Vila Velha, ela descobriu que golpistas estão usando a imagem e a história dela para aplicarem golpes na internet. Os criminosos clonaram a vaquinha online que ela criou em 2024 para custear um tratamento médico nos Estados Unidos e começaram a divulgar o vídeo um ano depois como se fosse um anúncio oficial no Instagram, pedindo doações de até R$ 300 mil.>

“Descobri ontem (terça, 17) quando pessoas começaram a me mandar mensagens falando que doaram de coração. Fiquei sem entender até me enviarem o vídeo desse Instagram, onde vi que estavam aplicando um golpe com uma vakinha fake”, contou Michaella. Segundo ela, os golpistas copiaram o nome, o layout, as fotos e até o texto original da sua campanha, que teve grande repercussão nas redes no ano passado, quando foi publicada pela primeira vez.>

Ela conta que ficou ainda mais abalada porque o vídeo com o golpe não só circula pelas redes, mas foi impulsionado como anúncio pago, o que aumentou muito o alcance da fraude. "Hoje, piorou. Colocaram o vídeo como anúncio no Instagram, e aí viralizou. Recebi inúmeras mensagens falando que doaram, e somente depois entraram no meu Instagram e viram que eu falei que era golpe", alertou.>

O golpe veio à tona justamente na semana em que Michaella tenta lidar com a ansiedade pela proximidade do julgamento do acusado de tê-la atacado. “Estou muito chateada, pois, além disso, está sendo uma semana onde estou muito ansiosa devido ao júri popular. Então, além de ter que digerir isso, ainda acontece essa fraude”, desabafa.>

O ataque contra Michaella aconteceu no dia 8 de julho de 2023. Um PAV — bloco de concreto utilizado em calçamentos — foi lançado contra o carro em que ela estava, atravessando o para-brisa e atingindo a cabeça dela. A advogada sofreu afundamento de crânio e precisou ser levada às pressas para o hospital. Após meses de luta por atendimento e negativas da operadora de saúde, conseguiu apoio popular e arrecadou fundos para buscar tratamento nos Estados Unidos.>

Durante os quatro meses no exterior, Michaella passou por mais de dez médicos e realizou diversos exames. No entanto, uma semana antes de retornar ao Brasil, recebeu a notícia de que um edema cerebral havia se transformado em uma cicatriz permanente, o que impossibilitou a reversão total dos danos. Hoje, ela é considerada mono ocular — perdeu a visão de um dos olhos em decorrência do trauma.>

Não enxergo a lateral nem visão inferior do olho esquerdo, e a visão central onde está o edema, enxergo tudo torto, como se fosse um C invertido Michaella Zukowski Advogada

Ao descobrir a fraude, ela registrou um boletim de ocorrência e denunciou o conteúdo ao Instagram. Também acionou profissionais de tráfego e mobilizou seguidores para denunciarem a postagem. Apesar disso, até esta quarta-feira (18), o vídeo seguia no ar, enganando novos doadores.>

Michaella faz um apelo para que as pessoas redobrem a atenção antes de fazer qualquer doação online. “O vídeo está comovendo pessoas de boa-fé, que acreditam estar ajudando. É desesperador saber que minha história está sendo usada para enganar os outros. Isso é cruel", pontua.>

Mais um caso

Em mais um episódio de golpe com “vaquinhas” fraudulentas no Espírito Santo, dois jovens de 21 e 22 anos foram presos em Brasília após criarem ao menos sete campanhas falsas usando imagens de crianças doentes e vulneráveis. A dupla, segundo a Polícia Civil, buscava na internet histórias emocionantes para enganar pessoas, clonando relatos e imagens de crianças doentes para extorquir dinheiro. >

Utilizavam um método parecido com o do caso de Michaella, utilizam as redes sociais para divulgar os golpes. Eles responderão por estelionato qualificado, associação criminosa e fraude eletrônica — crimes que podem resultar em penas de 5 a 8 anos de prisão. >

Relembre o caso

Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em rodovia do ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

O acidente da advogada Michaella Zukowski aconteceu no dia 8 de julho de 2023. Ela, o pai e o irmão saíram de Guarapari e trafegavam pela Rodovia do Sol, em Vila Velha. A família estava a caminho do Aeroporto de Vitória, onde embarcariam para Minas Gerais para o velório do avô.>

Quando passavam pelo trecho, foram surpreendidos por um homem que atirou uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) contra o carro. A moça, que estava no banco do carona, foi atingida pelo objeto.>

O ataque provocou inúmeras fraturas no rosto da jovem, que teve que ser reconstruído com placas de titânio. Ela já passou por cinco cirurgias e diversos procedimentos.>

Em janeiro de 2024, Michaella começou a perceber algo diferente em sua visão esquerda. Ela chegou a acreditar que o problema poderia ser por conta dos inchaços das cirurgias. >

