Futebol

Capixaba, Willyan Rocha se declara ao CSKA, mas não descarta futuro no Brasil

Formado na Desportiva Ferroviária, zagueiro capixaba teve passagem rápida na base do Flamengo e no time B do Grêmio

Publicado em 18 de junho de 2025 às 17:06

Willyan Rocha completa terceira temporada no CSKA e não descarta futuro no Brasil Crédito: Divulgação/CSKA

Texto feito por Tiago Taam, do ge.globo>

O zagueiro Willyan Rocha completou a terceira temporada pelo CSKA Moscou. Há mais de 100 jogos no clube, o defensor se declarou à instituição e manteve compromisso verbal com o seu contrato vigente. Destaque no time da capital russa, o capixaba recebe procura por clubes brasileiros, na última janela de transferências, mas entende que o retorno ao país deve ser “no momento certo”.>

Aos 30 anos de idade, o capixaba de Muniz Freire não é mais aquele defensor então desconhecido que chegava à fria cidade de Moscou. O xerife brasileiro demorou a ganhar fama no mercado do futebol. No Brasil, Willyan Rocha passou por Desportiva Ferroviária, base do Flamengo e time B do Grêmio, até chamar atenção no Votuporanguense, o seu último clube no Brasil. Após 'voar' para a Europa, o zagueiro ganhou espaço no futebol português, atuando no Cova da Piedade e no Portimonense.>

Bastaram cinco árduas temporadas para Willyan Rocha chegar ao maior desafio da carreira. O cria de Jardim América, apaixonado pela Desportiva Ferroviária, chegava ao CSKA Moscou, um dos dois clubes campeões continentais da Rússia (junto ao Zenit). Desde 2022, o Azul-Vermelho se tornou a combinação favorita do defensor, que se tornou o clube com maior identificação na sua carreira profissional. >

>

"O CSKA é o clube com o qual eu mais me identifiquei durante toda a minha carreira. Fui muito bem recebido por todos desde a minha chegada e me senti em casa desde o primeiro treinamento. Juntos fomos construindo essa relação de carinho mútuo. Graças a Deus, dentro de campo eu sempre consegui retribuir todo esse carinho e apoio. Quero conquistar cada vez mais o respeito e admiração do nosso torcedor", disse Willyan Rocha, em entrevista ao ge.globo.>

Os 100 jogos completados com a camisa rubro anil significaram muito para Willyan Rocha. O zagueiro, inclusive, pôde terminar a temporada 2025 com um título a mais na galeria do CSKA Moscou. O time da capital levantou a Copa da Rússia, nos pênaltis, por 4 a 3, contra o Rostov. Responsável pelo setor defensivo, o brasileiro não ousou ir à marca da cal para as cobranças. Mesmo assim, pode dizer que viveu a história, já que disputou 240 minutos de futebol na semifinal, contra o Zenit, e na grande final.>

"Claro que vestindo a camisa de um clube da grandeza do CKSA a gente precisa pensar sempre em títulos. O torcedor está acostumado com isso e os nossos objetivos precisam estar à altura da história da instituição. Conquistamos o título da Copa da Rússia, meu segundo aqui no país, que coroou mais uma temporada muito positiva, tanto individual quanto coletivamente. Entrar para a seleção da Liga e da Copa foi motivo de muito orgulho", contou o defensor>

Willyan Rocha recebe prêmio de melhor em campo, em clássico contra o Spartak Moscou Crédito: Divulgação/CSKA

Adaptação e especulações no Brasil

Diferentemente de 2022, Willyan já consegue viver no frio da Rússia ao lado da esposa Rochelly e da pequena filha Maitê, de apenas sete meses. Por sorte do atleta, o Campeonato Russo é sempre paralisado durante o inverno, no qual costuma passar tranquilo, no calor do Brasil. Durante o último final de ano, o zagueiro passeou pelo Espírito Santo e chegou a fazer uma visita no estádio Engenheiro Araripe, casa da Desportiva Ferroviária. Inclusive, após o título da Copa da Rússia, o capixaba levou a bandeira de Muniz Freire, onde nasceu e cresceu.>

"No começo é bem difícil se adaptar ao clima e ao idioma, mas o clube nos oferece toda a estrutura para a gente viver da melhor forma possível. Já nos sentimos adaptados ao país e à cultura. Claro que a rotina no frio precisa ser diferente da que temos no Brasil, mas a gente sempre ajusta para aproveitar o que o país tem a oferecer. Eu também valorizo muito as minhas origens e o lugar de onde eu saí. Me identifico muito Muniz Freire, com as pessoas e acho que é minha forma de retribuir tudo o que a cidade proporcionou para mim e para minha família", confidenciou o atleta.>

Mesmo acostumado com o frio e idioma, também existem planos para jogar no Brasil. No entanto, Willyan Rocha mantém a calma e o respeito ao CSKA. O defensor reafirmou que ainda tem contrato com o clube russo e que um retorno ao país natal irá acontecer “no momento certo”. Durante o final de 2024, Internacional e Santos buscaram adquirir o jogador, que seguiu em Moscou e ampliou a idolatria na capital.>

"Eu tenho o desejo de atuar por uma grande equipe do futebol brasileiro um dia, sim. Tenho contrato com o CSKA, sou muito feliz aqui na Rússia, e deixo essas questões para que o clube e meus empresários conversem e decidam o que é melhor para todos. Fico muito honrado pela procura recente de alguns clubes tão importantes, espero que as coisas aconteçam naturalmente no momento certo", concluiu o zagueiro capixaba.>

Willyan Rocha comemora título na Rússia com bandeira de Muniz Freire, município do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta