Mamelodi Sundowns

Primeira vitória africana no Mundial tem canto tradicional na entrada em campo

O confronto entre o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e o Ulsan, da Coreia do Sul, pela primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo de Clubes

Publicado em 18 de junho de 2025 às 14:55

O confronto entre o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e o Ulsan, da Coreia do Sul, pela primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, ficou marcado pelo atraso da partida devido ao risco de tempestade e raios e pelo público baixíssimo (3.412) presente no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.>

Jogadores do Mamelodi Sundowns entoaram 'gwijo' antes da partida contra o sul-coreano Ulsan Crédito: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Outro fato marcou a vitória do time africano na competição: a cantoria dos jogadores do Mamelodi no corredor de acesso para o campo antes da partida.>

Vídeos publicados nas redes sociais mostram os jogadores da equipe cantando uma música no dialeto local. A prática é bastante comum antes das partidas do time africano e é conhecida na cultura local como "gwijo", uma espécie de canto coletivo ancestral à capela, tradicionalmente puxada por um dos jogadores com uma pergunta e respondida pelos demais presentes em coro.>

O "gwijo" é comumente realizado em eventos como casamentos, funerais e outros momentos importantes na cultura local.>

>

O Mamelodi, classificado à Copa de Clubes pelo ranking da CAF (Confederação Africa de Futebol), conquistou a primeira vitória de um time africano na competição.>

Antes dele, já haviam entrado em campo o Al Ahly, do Egito, classificado por ser o campeão da Champions League africana na temporada 2020/21, e que ficou em um empate sem gols na estreia contra o Inter Miami, e o Espérance, da Tunísia, garantido pelo ranking continental e que perdeu por 2 a 0 para o Flamengo.>

Ainda nesta quarta-feira (19), o quarto e último africano estreia, com um páreo bastante difícil pela frente: o Wydad Casablanca, do Marrocos, campeão da Champions League da África na temporada 2021/22, enfrenta o Manchester City, campeão europeu na temporada 2022/23 e um dos favoritos para levantar a taça de campeão da nova competição nos Estados Unidos.>

Mamelodi e Ulsan estão no mesmo grupo do Fluminense e do Borussia, que ficaram em um empate sem gols na estreia.>

Na próxima rodada do grupo, no sábado (21), o Fluminense encara o Ulsan, da Coreia do Sul, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília), enquanto o Borussia enfrenta o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em Cincinnati, às 13h, possivelmente com uma nova cantoria dos jogadores africanos antes do confronto contra os alemães.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta