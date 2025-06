Veja o vídeo

Torcedores capixabas invadem os EUA para a Copa do Mundo de Clubes

Flamenguistas e Tricolores estiveram presentes nos jogos de estreia da competição e fizeram a festa nas arquibancadas

Flamengo e Fluminense estrearam na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nos confrontos contra o Espérance e Borussia Dortmund , respectivamente. Veja como foi o ponto de vista dos torcedores capixabas que estão nos Estados Unidos e acompanharam aos jogos da primeira rodada da fase de grupos diretamente do estádio. >

O Flamengo volta a campo na próxima sexta-feira (20), às 15h, para enfrentar o Chelsea no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o Fluminense encara o Ulsan HD no sábado (21), às 19h, em partida que acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey.>