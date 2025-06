Futebol

Fluminense domina, mas fica no empate com Borussia Dortmund

Fluzão tomou conta do jogo, mas não saiu do 0 a 0

Publicado em 17 de junho de 2025 às 15:37

O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Borussia Dortmund Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O Fluminense tomou conta do jogo, mas não saiu do 0 a 0 com o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (17), pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes. O goleiro Kobel foi o grande responsável por manter o tabu de quase 13 anos dos brasileiros contra times europeus.>

O time de Renato Gaúcho dominou a partida, mas viu o goleiro do Dortmund garantir o 0 a 0. O arqueiro foi o grande nome da partida e segurou as principais investidas de um solto time carioca.>

O resultado mantém a soberania dos times europeus contra brasileiros em Mundiais de Clubes. A última vitória de um time verde-amarelo aconteceu na final de 2012, que sagrou o Corinthians campeão em cima do Chelsea. Principal nome do ataque carioca, John Arias foi eleito o melhor da partida. O ponta deu trabalho para a zaga alemã, especialmente no primeiro tempo.>

O Flu volta a campo no sábado, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Ulsan HD no MetLife Stadium. Já o Dortmund encara o Mamelodi Sundowns no mesmo dia, às 13h (de Brasília), no TQL Stadium.>

O jogo

Fluminense se lançou ao ataque, sufocou o Dortmund e viu John Arias dar trabalho para Kobel. O Tricolor foi para cima desde o apito inicial, não deu brecha para os alemães, e teve o ligeiro Arias como grande válvula de escape. O Dortmund só conseguiu equilibrar a partida perto dos 30 minutos da primeira etapa, mas pouco testou Fábio e viu o goleiro Kobel ser o melhor em campo na primeira etapa.>

Kobel levou a pior em trombada e assustou Dortmund no segundo tempo. O goleiro trombou com Everaldo logo aos três minutos na etapa final e precisou de atendimento. Dois minutos depois, ele caiu no gramado para novo atendimento, mas permaneceu em campo.>

Dortmund melhorou, mas foi o Flu quem empilhou chances e viu goleiro ser herói. Os alemães conseguiram ter mais a bola e propor mais jogo no segundo tempo, mas quem levou perigo —assim como na etapa inicial— foi o Tricolor. Os cariocas ficaram cara a cara com Kobel, mas viu o goleiro levar a melhor e manter a baliza zerada.>

