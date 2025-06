Surpreendendo

Técnico do Real Madrid exalta times brasileiros no Mundial de Clubes: ‘Nível muito bom’

Xabi Alonso estreia nesta quarta-feira no comando do time espanhol contra o Al-Hilal

O técnico Xabi Alonso vive a expectativa pela sua estreia no comando do Real Madrid, marcada para esta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Al-Hilal, pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Antes do duelo, nesta terça-feira, o espanhol concedeu entrevista e aproveitou para elogiar o desempenho brasileiro no campeonato.>