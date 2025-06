Escabiose

Prefeitura de cidade do ES suspende aula após casos de sarna em servidores de escola

Dez funcionários foram temporariamente afastados após confirmação da doença; medida foi realizada para prevenção e devido à ausência dos servidores

Carol Leal Repórter

Publicado em 18 de junho de 2025 às 19:57

Caso ocorreu em Ibatiba e a prefeitura suspendeu as aulas na escola Crédito: Divulgação/Prefeitura de Ibatiba

As aulas de uma escola municipal de Ibatiba, localizada na região do Caparaó do Espírito Santo, foram suspensas entre a segunda-feira (16) e quarta-feira (18) após a confirmação de casos de sarna em dez servidores. Os funcionários foram temporariamente afastados e a suspensão das atividades foi definida na sexta-feira (13), mas a Prefeitura de Ibatiba divulgou o caso apenas na terça-feira (17). O nome e bairro da escola não serão divulgados para preservar a identidade dos estudantes.>

Na publicação, a administração afirma que a escola notificou o caso para a Secretaria Municipal de Educação na sexta-feira (13). Em seguida, a Secretaria Municipal da Saúde foi acionada para controle e tratamento da doença. Não houve distribuição de medicamentos preventivos em massa, mas sim tratamento direcionado às pessoas diagnosticadas e seus familiares, além de monitoramento dos casos. Ainda, a Prefeitura de Ibatiba orientou a população a buscar atendimento médico em caso de sintomas.>

“Assim que o funcionário vai ao médico e apresenta o atestado, a Secretaria de Educação fica ciente da situação. Quando os diretores foram informados sobre os casos, nos comunicaram imediatamente e eu entrei em contato com o secretário de Saúde e com a Assistência Social. As medidas recomendadas pelo protocolo foram tomadas, como reforço na higienização. A escola é muito limpa e tem servidores prestativos, então acreditamos que a doença não surgiu lá, mas veio de fora”, explicou Simone Corrêa, secretária de educação do município.>

A gestora destacou que não houve registro oficial de alunos com sintomas e que é difícil identificar se houve algum caso de contaminação, já que a maioria das faltas escolares não são justificadas com laudos médicos e devido ao grande número de alunos. Além disso, a instituição conta com mais de mil alunos matriculados e apenas oitenta servidores, portanto a suspensão das aulas não é apenas uma medida de prevenção, mas também devido à falta do serviço realizado pelos dez servidores afastados.>

>

A secretaria afirmou que a reposição das aulas suspensas já está sendo organizada e será repassada à Superintendência Regional de Guaçuí.>

