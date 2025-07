Desenvolvimento sustentável

Videocast Tecnoagro: café arábica é destaque na economia agro capixaba

No novo episódio do Videocast Tecnoagro especial Feira da Nater Coop, o desenvolvimento sustentável da cafeicultura de arábica no Estado é pauta

Publicado em 19 de julho de 2025 às 15:13

Apenas em 2024, a cafeicultura capixaba movimentou mais de US$ 420 milhões em exportações, segundo dados do Incaper. O Estado é o terceiro maior produtor de café arábia do país. Ou seja, o cultivo do grão e toda a cadeia de produção são processos fundamentais para a economia do Espírito Santo. >

Quem confirma esses dados é o pesquisador do Incaper Cesar Abel Krohling. O especialista participou do novo episódio do Videocast Tecnoagro especial Feira da Nater Coop para uma conversa com a jornalista Cláudia Gregório sobre a importância do café arábica para o Estado e o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba de 2023 que apresentou uma série de desafios cruciais para o desenvolvimento sustentável da cafeicultura de arábica no ES. >

Cesar aproveitou para explicar algumas soluções apontadas como a pesquisa “Novas cultivares de café arábica para o Espírito Santo: avaliação econômica, social e ambiental”, do Incaper, além de reforçar a importância da pesquisa agropecuária, da assistência técnica e da extensão rural para tornar a cafeicultura capixaba ainda mais viável economicamente.>

Videocast Tecnoagro

O pesquisador do Incaper Cesar Abel Krohling, participou do novo episódio do Videocast Tecnoagro especial Feira da Nater Coop Crédito: Divulgação

No Videocast TecnoAgro, especialistas e autoridades discutem temas relevantes relacionados ao agronegócio capixaba, como tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável e muito mais. >

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba.>

