Temporal causa prejuízo milionário e deve afetar safra em Muniz Freire

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:20
A chuva forte que atingiu Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na noite da última terça-feira (4), provocou grandes estragos na zona rural do município. O levantamento feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário aponta perdas de aproximadamente R$ 13 milhões na safra de 2026, com reflexos que devem se estender até 2027.
O temporal veio acompanhado de granizo e ventos fortes, atingindo principalmente lavouras de café e milho, que estavam em fase de desenvolvimento. Em várias propriedades, a perda foi quase total. O cenário preocupa produtores, que já preveem dificuldade para retomar a produtividade no próximo ciclo.
A piscicultura também foi fortemente impactada. Estima-se que 10 mil quilos de peixes tenham sido perdidos com a enxurrada, o que representa um prejuízo de cerca de R$ 96 mil. Além dos danos diretos à produção, deslizamentos de terra comprometeram estradas rurais, dificultando o transporte e o escoamento da produção.
A Secretaria de Obras informa que está atuando desde o dia seguinte ao temporal na recuperação das vias danificadas, de forma a garantir o acesso de moradores e o deslocamento de máquinas e caminhões.
Em algumas localidades, galpões e residências utilizados para armazenamento de insumos também ficaram destruídos. Como a economia de Muniz Freire é fortemente dependente da agricultura, os prejuízos devem impactar a renda das famílias rurais e refletir na arrecadação do município.
As comunidades mais atingidas foram Santo Amaro, Escritório, Saudade, Benfica, Águas Claras, Bom Jardim, Córrego Baiana e Fortaleza.
De acordo com a prefeitura, o levantamento de campo vai servir para planejar medidas de apoio aos produtores e reduzir os efeitos econômicos e sociais da chuva.
