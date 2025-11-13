Conteúdo de Marca

Do arroz ao feijão: Sepé põe na mesa tradição e alimentos de qualidade

Crescimento da empresa alcançou uma nova etapa com o lançamento do Feijão Sepé no Espírito Santo, onde está entre as marcas mais lembradas pelos capixabas; conheça a trajetória

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 00:00

Além do Arroz Sepé, a marca expandiu seu portfólio de produtos e passou a comercializar também o Feijão Sepé. Crédito: Sepé/Divulgação

Em um mercado cada vez mais exigente, é preciso se adaptar ou até mesmo passar por grandes transformações. Neste cenário, ganham destaque as marcas que conseguem fazer isso sem perder a essência, inovando e diversificando os produtos que oferecem, mas sempre atentas aos atributos que as ajudaram a ganhar os consumidores no passado.

Uma das marcas que têm colocado isso em prática é a Sepé, da Cotrisel, que ao longo dos mais de 60 anos de história se consolidou como uma referência nacional quando o assunto é alimentos – especialmente o arroz. Agora, a marca está ampliando o portfólio de produtos com o Feijão Sepé, que foi lançado, no Espírito Santo, durante a ACAPS Trade Show 2025.

“O Feijão Sepé é um marco importante na expansão da nossa linha de produtos. Ele simboliza a confiança que o consumidor já tem na marca e o nosso compromisso em oferecer alimentos de qualidade em outras categorias. O lançamento foi um passo importante na nossa trajetória. Queremos estar cada vez mais presentes na mesa das famílias brasileiras, levando produtos que traduzam o mesmo padrão de qualidade e origem do Arroz Sepé”, destaca o diretor Financeiro e Comercial da Cotrisel, Pedro Milton Bolzan de Franceschi.

Segundo Pedro Milton Bolzan de Franceschi, diretor Financeiro e Comercial da Cotrisel, o lançamento do Feijão Sepé foi um passo importante na trajetória da marca. Crédito: Sepé/Divulgação

Para entender como a marca chegou até a nova linha de produtos, no entanto, é importante conhecer a história da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), cooperativa gaúcha que criou a Sepé.

Tradição e qualidade

O arroz se tornou o principal produto comercializado pela Cotrisel, que a partir da década de 80 passou a vender o grão sob a marca Arroz Sepé. Crédito: Sepé/Divulgação

A Cotrisel surgiu na década de 1950 e foi criada por um grupo de agricultores de São Sepé, no Rio Grande do Sul, que buscavam uma alternativa para a comercialização de produtos variados. Com o tempo, o arroz foi ganhando destaque entre as culturas da cooperativa, que apostou no grão como principal produto, passando a comercializá-lo com a marca Arroz Sepé na década de 1980.

“A marca Sepé nasceu do propósito da Cotrisel de levar ao consumidor final o arroz de qualidade produzido no Rio Grande do Sul e, também, da necessidade de comercializar o produto e dar visibilidade a essa produção, gerando renda e melhorando a economia”, comenta Pedro.

Segundo o diretor, a qualidade foi o principal diferencial que possibilitou o crescimento da marca, desde o começo. Ele pontua que todo o processo passa por um controle rigoroso, desde o recebimento do grão até o empacotamento, e que a Sepé carrega uma identidade muito próxima do consumidor, que transmite ainda tradição e cuidado.

“Buscamos oferecer um produto que representa o orgulho do produtor e que o consumidor reconheça como sinônimo de qualidade e sabor. Essa relação genuína com quem planta e com quem consome é o que realmente nos diferencia”, afirma.

Nesse sentido, ele destaca que a essência cooperativista certamente contribuiu para o crescimento da marca Sepé, que foi construída e segue evoluindo por meio da união de centenas de produtores.

“E é dessa força coletiva que nasce a qualidade dos nossos produtos. Cada pacote de Arroz Sepé carrega o esforço de muitas mãos, o compromisso com a comunidade e o propósito de gerar valor para todos, do campo à mesa. É o cooperativismo que garante nossa solidez, credibilidade e capacidade de crescer de forma sustentável”, ressalta.

Expansão de mercado

No Espírito Santo, o Feijão Sepé foi lançado durante a ACAPS Trade Show 2025, em setembro deste ano. Crédito: Sepé/Divulgação

Atualmente, o Arroz Sepé vai muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul, chegando a vários Estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo. Uma das provas do sucesso da marca no Estado, inclusive, foi o primeiro lugar na categoria “Alimentos” do Marcas de Valor, premiação da Rede Gazeta que reconhece as marcas mais admiradas pelos capixabas.

“Ser reconhecido no Marcas de Valor é motivo de grande orgulho para nós. Este prêmio reforça que estamos no caminho certo, construindo uma marca sólida, próxima e confiável. No Espírito Santo, temos uma relação muito especial com o público, é um estado que abraçou o Arroz Sepé e que agora também recebe o Feijão Sepé com o mesmo carinho”, destaca Pedro.

Para o diretor, o reconhecimento reflete o trabalho de toda a equipe, dos produtores aos representantes comerciais, além de reafirmar o compromisso da empresa em continuar crescendo com qualidade, respeito e credibilidade.

Segundo Pedro, a expansão da marca vem em um cenário delicado que o mercado de arroz vive no Brasil. Ele conta que o Mercosul tem uma produção forte do grão, o que aumenta a oferta do produto e pressiona os preços internos, e o setor enfrenta altos custos de produção e desafios logísticos.

“O consumidor brasileiro segue valorizando produtos de qualidade, com procedência e confiança. É nesse cenário que o Sepé se diferencia, oferecendo um arroz padronizado, com qualidade constante e marca consolidada, que nos permite manter um bom posicionamento mesmo em períodos de maior instabilidade”, finaliza.

Arroz Sepé

Pedro destaca que, do recebimento do grão até o empacotamento, os produtos da Sepé passam por um controle rigoroso, para garantir a qualidade e rastreabilidade. Crédito: Sepé/Divulgação

