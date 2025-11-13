Home
Do arroz ao feijão: Sepé põe na mesa tradição e alimentos de qualidade

Crescimento da empresa alcançou uma nova etapa com o lançamento do Feijão Sepé no Espírito Santo, onde está entre as marcas mais lembradas pelos capixabas; conheça a trajetória

Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 00:00

Prateleira com produtos da Sepé
Além do Arroz Sepé, a marca expandiu seu portfólio de produtos e passou a comercializar também o Feijão Sepé. Crédito: Sepé/Divulgação

Em um mercado cada vez mais exigente, é preciso se adaptar ou até mesmo passar por grandes transformações. Neste cenário, ganham destaque as marcas que conseguem fazer isso sem perder a essência, inovando e diversificando os produtos que oferecem, mas sempre atentas aos atributos que as ajudaram a ganhar os consumidores no passado.

Crescimento da empresa alcançou uma nova etapa com o lançamento do Feijão Sepé no Espírito Santo, onde está entre as marcas mais lembradas pelos capixabas; conheça a trajetória

Uma das marcas que têm colocado isso em prática é a Sepé, da Cotrisel, que ao longo dos mais de 60 anos de história se consolidou como uma referência nacional quando o assunto é alimentos – especialmente o arroz. Agora, a marca está ampliando o portfólio de produtos com o Feijão Sepé, que foi lançado, no Espírito Santo, durante a ACAPS Trade Show 2025.

“O Feijão Sepé é um marco importante na expansão da nossa linha de produtos. Ele simboliza a confiança que o consumidor já tem na marca e o nosso compromisso em oferecer alimentos de qualidade em outras categorias. O lançamento foi um passo importante na nossa trajetória. Queremos estar cada vez mais presentes na mesa das famílias brasileiras, levando produtos que traduzam o mesmo padrão de qualidade e origem do Arroz Sepé”, destaca o diretor Financeiro e Comercial da Cotrisel, Pedro Milton Bolzan de Franceschi.

Pedro Milton Bolzan de Franceschi, diretor Financeiro e Comercial da Cotrisel.
Segundo Pedro Milton Bolzan de Franceschi, diretor Financeiro e Comercial da Cotrisel, o lançamento do Feijão Sepé foi um passo importante na trajetória da marca. Crédito: Sepé/Divulgação

Para entender como a marca chegou até a nova linha de produtos, no entanto, é importante conhecer a história da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), cooperativa gaúcha que criou a Sepé.

Tradição e qualidade

Plantação de arroz e trator
O arroz se tornou o principal produto comercializado pela Cotrisel, que a partir da década de 80 passou a vender o grão sob a marca Arroz Sepé. Crédito: Sepé/Divulgação

A Cotrisel surgiu na década de 1950 e foi criada por um grupo de agricultores de São Sepé, no Rio Grande do Sul, que buscavam uma alternativa para a comercialização de produtos variados. Com o tempo, o arroz foi ganhando destaque entre as culturas da cooperativa, que apostou no grão como principal produto, passando a comercializá-lo com a marca Arroz Sepé na década de 1980.

“A marca Sepé nasceu do propósito da Cotrisel de levar ao consumidor final o arroz de qualidade produzido no Rio Grande do Sul e, também, da necessidade de comercializar o produto e dar visibilidade a essa produção, gerando renda e melhorando a economia”, comenta Pedro.

Segundo o diretor, a qualidade foi o principal diferencial que possibilitou o crescimento da marca, desde o começo. Ele pontua que todo o processo passa por um controle rigoroso, desde o recebimento do grão até o empacotamento, e que a Sepé carrega uma identidade muito próxima do consumidor, que transmite ainda tradição e cuidado.

“Buscamos oferecer um produto que representa o orgulho do produtor e que o consumidor reconheça como sinônimo de qualidade e sabor. Essa relação genuína com quem planta e com quem consome é o que realmente nos diferencia”, afirma.

Nesse sentido, ele destaca que a essência cooperativista certamente contribuiu para o crescimento da marca Sepé, que foi construída e segue evoluindo por meio da união de centenas de produtores.

“E é dessa força coletiva que nasce a qualidade dos nossos produtos. Cada pacote de Arroz Sepé carrega o esforço de muitas mãos, o compromisso com a comunidade e o propósito de gerar valor para todos, do campo à mesa. É o cooperativismo que garante nossa solidez, credibilidade e capacidade de crescer de forma sustentável”, ressalta.

Expansão de mercado

Feijão Sepé
No Espírito Santo, o Feijão Sepé foi lançado durante a ACAPS Trade Show 2025, em setembro deste ano. Crédito: Sepé/Divulgação

Atualmente, o Arroz Sepé vai muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul, chegando a vários Estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo. Uma das provas do sucesso da marca no Estado, inclusive, foi o primeiro lugar na categoria “Alimentos” do Marcas de Valor, premiação da Rede Gazeta que reconhece as marcas mais admiradas pelos capixabas.

“Ser reconhecido no Marcas de Valor é motivo de grande orgulho para nós. Este prêmio reforça que estamos no caminho certo, construindo uma marca sólida, próxima e confiável. No Espírito Santo, temos uma relação muito especial com o público, é um estado que abraçou o Arroz Sepé e que agora também recebe o Feijão Sepé com o mesmo carinho”, destaca Pedro.

Para o diretor, o reconhecimento reflete o trabalho de toda a equipe, dos produtores aos representantes comerciais, além de reafirmar o compromisso da empresa em continuar crescendo com qualidade, respeito e credibilidade.

Segundo Pedro, a expansão da marca vem em um cenário delicado que o mercado de arroz vive no Brasil. Ele conta que o Mercosul tem uma produção forte do grão, o que aumenta a oferta do produto e pressiona os preços internos, e o setor enfrenta altos custos de produção e desafios logísticos.

“O consumidor brasileiro segue valorizando produtos de qualidade, com procedência e confiança. É nesse cenário que o Sepé se diferencia, oferecendo um arroz padronizado, com qualidade constante e marca consolidada, que nos permite manter um bom posicionamento mesmo em períodos de maior instabilidade”, finaliza.

Arroz Sepé

Armazenamento de produtos da Sepé
Pedro destaca que, do recebimento do grão até o empacotamento, os produtos da Sepé passam por um controle rigoroso, para garantir a qualidade e rastreabilidade. Crédito: Sepé/Divulgação

