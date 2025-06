Campo capixaba

Rádio Gazeta em Linhares estreia programa Momento Agro

Novo quadro será transmitido semanalmente, sempre aos sábados, das 7h às 8h

Neste sábado, dia 07 de junho, a Rádio Gazeta FM Norte (98.3 FM) estreia o programa Momento Agro, uma nova iniciativa que promete ser uma referência na comunicação do agronegócio capixaba. O programa será transmitido semanalmente, sempre aos sábados, das 7h às 8h, com uma programação diversificada e altamente relevante, voltada para o agronegócio e a economia rural do Espírito Santo. >