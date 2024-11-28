Cafés especiais do ES são sensação no mercado e destaque em feira internacional

Cafés para serem degustados em feira internacional realizada em Belo Horizonte Crédito: Marcus Desimoni / NITRO

Os grãos especiais do Espírito Santo conquistaram quatro entre os 10 primeiros lugares, inclusive a 1ª e 3ª colocações. Já no conilon, dos cinco primeiros, quatro são do Espírito Santo, inclusive o topo do pódio.

Para Caio Alonso, diretor da Espresso&CO, uma das realizadoras da SIC, a região capixaba se destaca pela qualidade e pela busca por um posicionamento de excelência.

"O Espírito Santo hoje é uma grande referência e liderança na cafeicultura nacional. Não só pelo trabalho que está sendo feito, mas pela relevância na produção e pelo posicionamento de qualidade", destaca.



A crescente demanda por cafés especiais, com foco em rastreabilidade, sustentabilidade e qualidade, impulsiona o sucesso dos cafés capixabas. "O Espírito Santo é a grande onda no café. Tem um café super especial, super de qualidade, com você conhecendo a origem", afirma Caio.

A feira de café, que teve como tema “Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café”, evidenciou a importância da inovação e da pesquisa para o futuro do setor. "No mercado de fine cup dos especiais, o Espírito Santo é um player importantíssimo que está liderando uma frente da cafeicultura importante, dos cafés especiais. O produtor trabalha com sustentabilidade e também há reconhecimento com premiações", ressalta o diretor da Espresso&CO.

A produção de cafés especiais nas montanhas capixabas, com foco em qualidade e sustentabilidade, está abrindo portas para novos mercados e atraindo consumidores que buscam experiências únicas. "O Espírito Santo vem fazendo um trabalho incrível de desenvolvimento", observa Caio.

Interesse de jovens

Feira internacional do Café em Belo Horizonte Crédito: Marcus Desimoni / NITRO

Caio destaca ainda o crescente interesse dos jovens por cafés especiais, impulsionado pela busca por qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade.

Ele observa que a nova geração considera a sustentabilidade um requisito básico, não um diferencial, e que a demanda por cafés especiais está crescendo, impulsionando a busca por inovação e tecnologia no campo.