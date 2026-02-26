DNA capixaba

Após 20 anos de pesquisas, ES lança nova variedade de banana

A ambrosia levou duas décadas de desenvolvimento e foi oficialmente apresentada nesta semana; ela é uma variação da tradicional nanica e apresenta qualidades diferenciadas em relação a outras espécies

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:07

Pencas da banana ambrosia, lançada em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Ari Melo

Uma nova variedade de banana nanica (também conhecida como caturra) foi lançada nessa quarta-feira (25), em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo: a banana ambrosia, sendo entregues 1,2 mil mudas para os produtores. Segundo o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), o tipo é mais produtivo e possui uma maior qualidade em relação ao fruto. Além disso, a banana não teve sintomas do mal-do-panamá e resistiu a algumas outras doenças.

A relação do Espírito Santo com a ambrosia começou em 1980, quando o então Banco de Germoplasma de Banana da Emcapa — atual Incaper — recebeu diferentes acessos de bananeira, para selecionar novas cultivares que apresentassem maior produtividade, qualidade dos frutos e resistência às principais doenças. Após isso, os acessos foram plantados em fazendas experimentais do instituto em Alfredo Chaves e Cachoeiro de Itapemirim. Depois da análise, a ambrosia foi selecionada como a mais produtiva, com diversas outras características positivas.

O secretário de Agricultura do Estado, Ênio Bergoli, destacou que o lançamento da banana ambrosia é um marco. “Este não é um lançamento apenas para nós, capixabas. É uma vitória da ciência e da tecnologia pública, que há muitos anos vêm sendo construídas aqui no Espírito Santo", disse.

A banana ambrosia é uma variação da tradicional nanica e foi desenvolvida no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Incaper

Características positivas

O pesquisador do Incaper, José Aires Ventura, disse que a ambrosia — que pertence ao subgrupo Gros Michel — possui características vantajosas em relação a outras variedades amplamente cultivadas. “Uma das mais importantes são as plantas, mais robustas e com os cachos superiores a 30 kg, em média. Isso garante uma alta produtividade para o produtor. As qualidades dos frutos são excelentes, possui Brix superior a 'Grande Naine' (outro tipo de banana), portanto, tem uma possibilidade e potencial de uso para agroindústria”, disse o pesquisador.

O desenvolvimento da variedade levou cerca de 20 anos entre pesquisas e tentativas Crédito: Ari Melo

O Incaper também destacou que a banana ambrosia apresenta bom desenvolvimento e crescimento, produz frutos com boa qualidade e bom perfilhamento — características agronômicas semelhantes ou superiores aos tipos do subgrupo Cavendish, em que a banana nanica está incluída. Além disso, ela é tolerante a alagamentos e/ou encharcamentos do solo por curtos períodos na estação chuvosa, também sendo resistente à seca.

