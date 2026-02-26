Fertilizantes: empresa de Singapura turbina investimento em Aracruz

Terreno que vai abrigar a misturadora de fertlizantes da Adufértil, em Aracruz. Crédito: Divulgação/Suzano

A Adufértil, empresa da Indorama Corporation, de Singapura, deu uma turbinada na unidade de fertilizantes que vai começar a construir, nesta quinta-feira (26), em Barra do Riacho, Aracruz: passou de R$ 65 milhões para R$ 90 milhões. O empreendimento, feito em parceria com Suzano e Portocel, visa fortalecer a cadeia de suprimentos da Adufértil - líder do segmento em São Paulo - na região Sudeste. A produção de Aracruz vai suprir as necessidades das florestas de eucalipto da Suzano em Minas Gerais e Espírito Santo, e também será vendida para terceiros.

A misturadora de fertilizantes terá capacidade de 180 mil toneladas por ano e armazenagem estática de 30 mil toneladas de NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio). Hoje, a Adufértil mantém unidades em São Paulo, uma operação terceirizada em Alfenas (MG) e quatro unidades (duas próprias e duas terceirizadas) que eram da Fass Agro, empresa comprada em 2025. O início da operação está previsto para abril de 2027.

Para a Suzano, a chegada da nova unidade representa um ganho de competitividade. “A instalação da Adufértil na região trará avanços significativos para o nosso negócio, com ganhos em eficiência e redução das distâncias logísticas no abastecimento de fertilizantes, o que torna a operação mais sustentável”, destaca Carlos Alberto Nassur, diretor de Operações Florestais da Suzano no Espírito Santo e Minas Gerais.

Todos os insumos necessários para a produção, que são importados, chegarão por Portocel. “A movimentação de insumos para fertilizantes está alinhada à nossa estratégia de diversificação de cargas”, afirma Alexandre Billot Mori, gerente-geral de Portocel.

Durante a obra serão cerca de 300 empregos, com maior volume de contratações previsto para o mês de maio. Na etapa operacional, a unidade terá aproximadamente 80 profissionais, com vagas nas áreas operacional, técnica e de gestão. As admissões devem começar em outubro.

