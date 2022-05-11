Alta no preço do combustível afasta produtores rurais das feiras urbanas

Produtos da propriedade de Elisete não serão mais vendidos na Ceasa. Motivo é o preço dos combustíveis Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta

A alta nos preços dos combustíveis no Brasil afeta de forma direta os produtores rurais capixabas. Os trabalhadores precisam viajar longas distâncias do interior do estado até as feiras urbanas para comercializar seus produtos.

“Não está mais valendo a pena. O custo de levar na Ceasa e vender lá está cada vez mais complicado. Os preços [tabelados] agora estão bons, mas quando eles abaixarem de novo, aí que não vai valer mais a pena mesmo", disse a produtora rural.

Elisete Jansen é produtora rural, moradora de Santa Maria de Jetibá Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta

Por semana, Elisete gasta cerca de R$ 1500 para manter as máquinas e cobrir custos de deslocamento. Por isso, a agricultora agora optou por comercializar a colheita apenas para centros de distribuição em Santa Maria de Jetibá, que destinam os produtos para supermercados.

De acordo com o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Egnaldo Andreatta, essa é a alternativa encontrada por muitos agricultores, porém, não representa o cenário ideal.

Além de não ter o contato direto com o produtor rural, o consumidor também sente diferença nos preços, já que para chegar até as prateleiras dos mercados há diversas etapas que encarecem o valor final do produto.

Egnaldo Andreatta é representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Jetibá Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta