Notas gastronômicas

Pitadas: café repaginado, Festa das Paneleiras e menu da Oktoberfest

Confira as principais notícias da semana na gastronomia capixaba

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 13:50 - Atualizado há 6 anos

Eggs benedict com pão de queijo e costelinha do Caffè Lorenzon, em Vila Velha. Crédito: Erik Coser/Divulgação

Espaço que reúne padaria, cafeteria e microtorrefação de cafés na Praia da Costa, o Caffè Lorenzon inaugura mais uma modalidade nesta sexta (10): o cardápio de bistrô, assinado pelo chef Marcelo Valle (ex-Pancakes On The Beach). Na carta, que vem com risotos, saladas, sobremesas e entradinhas, destacam-se os Benedicts de Costela - ovos pochados com gema mole e molho holandês sobre pão de queijo e costelinha de porco desfiada (R$ 29). O bistrô vai funcionar de terça a domingo, das 12h às 22h, sem intervalo. Avenida Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2186.

Festa das Paneleiras resgata a história e a tradição da panela de barro. Crédito: Vitor Jubini

Moqueca a partir de R$ 20 na Festa das Paneleiras

A tradicional Festa das Paneleiras de Goiabeiras chega à 25ª edição neste fim de semana com uma extensa programação musical e gastronômica. Além das apresentações de congo e música popular, de sexta a domingo, o Galpão das Paneleiras terá 30 barracas de comidas típicas, com itens a partir de R$ 4. Estarão à venda moquecas de dourado, de cação e de badejo com pirão e arroz (em porções individuais de R$ 20 ou para até 4 pessoas), torta capixaba (R$ 25, na embalagem individual descartável), peixe e camarão fritos, churrasquinho, feijão tropeiro, caldos e outros quitutes. Nos três dias, a comercialização de panelas de barro começa às 10h. Já a venda de comidas típicas será das 18h às 23h na sexta, das 12h às 23h no sábado e das 12h às 19h no domingo. O galpão fica na Rua Silvana Rosa 55, Goiabeiras, Vitória.

Oktoberfest Espírito Santo 2019 acontece de quinta a domingo em Vila Velha. Crédito: Bruno Castro/Divulgação

Oktoberfest capixaba vem com mais opções de comida alemã

A segunda edição da Oktoberfest Espírito Santo vem maior e com mais opções de comida alemã no cardápio. Em cartaz de quinta (10) a domingo (13) em Vila Velha, o megaevento cervejeiro terá cinco chefs no comando da praça de alimentação, onde serão vendidos mais de 20 pratos e doces típicos. Clássicos como pretzel, schnitzel, eisbein e curry wurst estão entre as pedidas, que custarão de R$ 10 (pretzel) a R$ 70 (combinado de salsichas com picles, chucrute, fritas e molhos ou joelho de porco marinado e defumado, ambos para compartilhar). Os chopes não sairão por menos de R$ 12 (440 ml), das cervejarias Eisenbahn - patrocinadora oficial do evento no Brasil, Barba Ruiva, Hood e Vikings. Quinta e sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 11h à 0h, no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha. Acesse para mais informações.

