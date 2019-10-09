Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Paneleiras de Goiabeiras fazem festa com muita música e comida típica

25ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras acontece de sexta (11) a domingo (13), no galpão onde elas produzem as panelas de barro

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 15:06

Publicado em 

09 out 2019 às 15:06
Galpão das Paneleiras volta a abrir aos domingos após reforço na segurança Crédito: Ronaldo Rodrigues/ TV Gazeta
Os amantes da moqueca e da torta capixaba acompanhada de uma boa música regional podem se preparar. De sexta-feira (11) a domingo (13), a 25ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras promete reunir o melhor da música e gastronomia.
Realizado no Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, o evento vai contar com banda de congo, forró, chorinho, samba, pagode e sertanejo, além de 30 barracas com as comidas típicas capixabas. Na sexta, a festa começa às 18h, já no sábado e domingo, o início é marcado para as 10h.

SHOWS

A abertura ficará por conta da banda de congo Panela de Barro, que se apresenta a partir das 18 horas da sexta-feira (11). Às 21 horas, Joka’s do Samba comanda o palco. Para encerrar a noite, o forró do Trio Jatobá vai fazer o público dançar agarradinho.
Para animar o almoço de sábado, às 13 horas, terá jazz com samba do Vix Trio Pop Jazz e, às 15 horas, Pedrinho Nó na Madeira, que dará um show de samba e pagode.

O sertanejo vai tomar conta do palco na noite de sábado com as apresentações do sertanejo universitário de Leandro Tobias e, às 22 horas, com a animação de Felipe Ribeiro.
No domingo, o chorinho da Banda 3 Elementos vai agitar o almoço do público presente a partir das 12 horas. Em seguida, o Trio Miopia vai fechar a programação da 25ª Festa das Paneleiras com muito forró.

GASTRONOMIA

o quesito matar a fome, quem for ao evento vai poder provar as delícias da gastronomia da região, como a moqueca e a torta capixabas e o camarão frito, e também opções para quem não come frutos do mar, como churrasquinho. Vale lembrar que, além das comidas típicas, as tradicionais panelas de barro serão comercializadas.
Pedrinho Nó na Madeira é uma das atrações da Festa das Paneleiras Crédito: Clara Peres
Durante o evento, os visitantes também poderão aproveitar para conhecer todo o processo de fabricação do utensílio, desde a retirada dos resíduos do barro até o acabamento final.

25ª FESTA DAS PANELEIRAS

  • Quando: de sexta-feira (11) a domingo (13)
  • Onde: Galpão das Paneleiras – Rua Silvana Rosa, 55, Goiabeiras, Vitória
  • Horário: 18h à 0h (sexta); 10h à 0h (sábado), 10h às 18h (domingo)

Programação

  • Sexta-feira (11)
  • 18h – Banda de Congo Panela de Barro
  • 21h – Joka’s do Samba
  • 23h – Trio Jatobá
  • Sábado (12)
  • 13h – Vix Trio Pop Jazz
  • 15h – Pedrinho Nó na Madeira
  • 19h30 – Leandro Tobias
  • 22h – Felipe Ribeiro
  • Domingo (13)
  • 12h – Banda 3 Elementos
  • 15h – Trio Miopia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados