Paneleiras de Goiabeiras fazem festa com muita música e comida típica

Os amantes da moqueca e da torta capixaba acompanhada de uma boa música regional podem se preparar. De sexta-feira (11) a domingo (13), a 25ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras promete reunir o melhor da música e gastronomia.
Realizado no Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, o evento vai contar com banda de congo, forró, chorinho, samba, pagode e sertanejo, além de 30 barracas com as comidas típicas capixabas. Na sexta, a festa começa às 18h, já no sábado e domingo, o início é marcado para as 10h.
SHOWS
A abertura ficará por conta da banda de congo Panela de Barro, que se apresenta a partir das 18 horas da sexta-feira (11). Às 21 horas, Joka’s do Samba comanda o palco. Para encerrar a noite, o forró do Trio Jatobá vai fazer o público dançar agarradinho.
Para animar o almoço de sábado, às 13 horas, terá jazz com samba do Vix Trio Pop Jazz e, às 15 horas, Pedrinho Nó na Madeira, que dará um show de samba e pagode.
O sertanejo vai tomar conta do palco na noite de sábado com as apresentações do sertanejo universitário de Leandro Tobias e, às 22 horas, com a animação de Felipe Ribeiro.
No domingo, o chorinho da Banda 3 Elementos vai agitar o almoço do público presente a partir das 12 horas. Em seguida, o Trio Miopia vai fechar a programação da 25ª Festa das Paneleiras com muito forró.
GASTRONOMIA
o quesito matar a fome, quem for ao evento vai poder provar as delícias da gastronomia da região, como a moqueca e a torta capixabas e o camarão frito, e também opções para quem não come frutos do mar, como churrasquinho. Vale lembrar que, além das comidas típicas, as tradicionais panelas de barro serão comercializadas.
Durante o evento, os visitantes também poderão aproveitar para conhecer todo o processo de fabricação do utensílio, desde a retirada dos resíduos do barro até o acabamento final.
25ª FESTA DAS PANELEIRAS
- Quando: de sexta-feira (11) a domingo (13)
- Onde: Galpão das Paneleiras – Rua Silvana Rosa, 55, Goiabeiras, Vitória
- Horário: 18h à 0h (sexta); 10h à 0h (sábado), 10h às 18h (domingo)
Programação
- Sexta-feira (11)
- 18h – Banda de Congo Panela de Barro
- 21h – Joka’s do Samba
- 23h – Trio Jatobá
- Sábado (12)
- 13h – Vix Trio Pop Jazz
- 15h – Pedrinho Nó na Madeira
- 19h30 – Leandro Tobias
- 22h – Felipe Ribeiro
- Domingo (13)
- 12h – Banda 3 Elementos
- 15h – Trio Miopia